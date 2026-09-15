Débora Nishimoto reveló los secretos de la convivencia con Esteban Lamothe: "Es un equilibrio que encontramos"

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto dieron un importante paso en su relación cuando decidieron mudarse juntos a un departamento en Recoleta. La pareja concretó la convivencia en julio de 2026, después de una extensa búsqueda hasta encontrar el espacio que consideraron ideal para compartir esta nueva etapa.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe

El hogar de los actores se caracteriza por la gran cantidad de luz natural y una estética minimalista con algunos toques retro modernos. Entre los cambios que realizaron recientemente se encuentra la renovación del living, donde incorporaron un sofá modular en tono blanco roto que se convirtió en uno de los protagonistas del ambiente.

Débora Nishimoto contó cómo es convivir con Esteban Lamothe

Durante una entrevista en el programa Jincha, Débora Nishimoto habló sobre algunos de sus hábitos cotidianos y reveló que hay una cuestión particularmente importante para ella a la hora de comenzar el día: el silencio. La actriz contó que es muy sensible a los ruidos y que incluso comenzó a utilizar tapones para los oídos cuando necesita descansar.

"A mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando estoy no sé, en algún lugar y hay alguien viendo un video de TikTok en el celular en voz alta, sin ponerse auriculares. Eso me parece una falta de respeto, me saca mucho de mí y me saca la ira", explicó la actriz durante su intervención en el programa de streaming.

El acuerdo que encontraron Débora Nishimoto y Esteban Lamothe para convivir

Débora Nishimoto también explicó cómo esta particularidad se trasladó a la convivencia con su pareja. Mientras el actor suele mirar videos en el teléfono durante la mañana, ella prefiere comenzar el día sin celular y en un ambiente tranquilo: "Es un equilibrio que encontramos", aseguró.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe ya tienen dos años juntos

"Por ejemplo él ve videos a la mañana, de cualquier cosa, como la mayoría de la gente. Yo no uso el celular a la mañana porque no me gusta usar el celular hasta cierta hora", explicó. Y luego detalló cuál es su rutina ideal: "Y yo le dije: 'Bueno, a la mañana necesito silencio, mirar por la ventana y nada más', aclaró.

Así comenzó la historia de amor de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe

La relación entre Débora Nishimoto y Esteban Lamothe nació durante las grabaciones de Envidiosa. Hacía el final del rodaje comenzaron a buscar excusas para seguir viéndose fuera del set, entre charlas sobre libros y distintas salidas que fueron acercándolos cada vez más. Poco después, la relación tuvo una primera prueba a distancia cuando la actriz viajó a España durante un mes por compromisos laborales. En ese período, el intérprete la llamó para blanquear sus intenciones y preguntarle si debía esperarla. La respuesta de fue afirmativa y, meses después, la pareja terminó confirmando públicamente su romance.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe se conocieron durante las grabaciones de Envidiosa

En octubre de 2024 se conoció una fotografía de ambos durante una cena en Cardales y, poco después, Esteban Lamothe habló abiertamente sobre su relación con Débora Nishimoto en Blender: "Somos pareja, es mi novia", expresó entonces el actor. Desde aquel comienzo hasta la mudanza que concretaron en julio de 2026, la pareja fue consolidando una relación que ahora también transita la experiencia de compartir un mismo hogar.