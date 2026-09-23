Naciff: cuando una obra de arte se transforma en una pieza para llevar

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Naciff nace a partir de una pregunta: ¿qué pasaría si una obra de arte pudiera romper los límites del cuadro y acompañar la vida cotidiana? Desde esa idea, Ceci Naciff transforma sus propias obras en carteras, llevando fragmentos de sus pinturas a objetos pensados para ser usados y habitados.

La colección está integrada por tres modelos y tres tamaños. Detrás de cada diseño no hay una referencia de temporada, sino gestos, texturas, pinceladas y fragmentos de obras originales que encuentran una nueva forma.

Mirar una cartera Naciff es, de algún modo, mirar un cuadro de cerca. Un recorte puede revelar una línea convertida en paisaje o una mancha que sugiere una rama, un río o una piedra. Así, cada pieza conserva parte de la historia de la obra de la que proviene y comienza otra cuando llega a quien la elige.

Diseño, arte y una búsqueda que va más allá de las tendencias

La propuesta se dirige a quienes valoran las prendas simples, los buenos materiales y el diseño, pero también la historia que existe detrás de cada objeto. La premisa es comprar menos y elegir mejor, priorizando piezas con sentido por sobre accesorios pensados únicamente para acompañar una tendencia.

En esa búsqueda aparece uno de los conceptos centrales de Naciff: la permanencia. Las carteras están pensadas para acompañar distintas etapas, guardarropas e historias, con una identidad que no depende de las temporadas.

La marca define su propuesta desde la idea de un “lujo silencioso”, íntimo y personal, alejado de la ostentación y vinculado con la autoría, el detalle y la emoción. Cada cartera nace de una obra única para convertirse en un objeto cotidiano.

Es arte que sale de la pared para estar presente en una reunión, una cena, un viaje o una tarde cualquiera. Una propuesta que busca integrarse a quien la lleva sin competir con ella y que encuentra su diferencial en transformar una obra original en arte para habitar y llevar cerca.

CONTACTO

Instagram: @naciff.oficial

Web: www.naciff.com.ar