La final masculina del Abierto de Estados Unidos entre Ben Shelton y Alexander Zverev convirtió este domingo la pista Arthur Ashe en una pasarela de celebridades con originales looks. Figuras de la política como Michelle Obama, de la moda como Anna Wintour, del deporte como el brasileño Ronaldo Nazário y del espectáculo como Matthew McConaughey y Woody Harrelson fueron el centro de atención.

Brad Pitt e Inés de Ramón en el US OPEN.

Sin embargo, Inés de Ramón, la novia de Brad Pitt fue quien acaparó todas las miradas luciendo el “vestido periódico” que creó John Galliano para Dior en 2010 y que fue popularizado por Sarah Jessica Parker cuando interpretaba a Carrie Bradshaw en “Sex & the City”.

La vuelta de un vestido icónico de la mano de Inés de Ramón y otras grandes figuras

Brad Pitt junto a su novia Inés de Ramón, quien lleva el icónico "vestido periódico".

El vestido de estilo lencero con estampas de diario y ruedo irregular se convirtió en el más buscado y se puede conseguir en algunas tiendas a un precio promedio de 100 dólares, aunque el original se encuentra en listados de plataformas de reventa de lujo como IstDibs por un valor de 245.000 dólares. La cantante Rosalía, Alexandra Lecler y Jenna Ortega también lo eligieron para integrar su closet.