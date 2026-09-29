Onda Zinc: una marca que combina resistencia, diseño sustentable y funcionalidad

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Yani, Yonatan, ¿cómo nació Onda Zinc y cuál fue la idea detrás de la marca?

Onda Zinc nació hace siete años a partir de una situación muy cotidiana: veíamos cómo las macetas de plástico se rompían con el uso y el paso del tiempo. Ahí nos preguntamos si existía una alternativa más resistente y duradera. Así surgió la idea de fabricar una mini maceta de chapa galvanizada, que fue nuestro primer producto y el inicio de la marca. A partir de esa experiencia comenzaron a nacer nuevos diseños, siempre con el mismo propósito: ofrecer productos funcionales, duraderos y con identidad, reemplazando el plástico por un material más noble y resistente.



¿Por qué eligieron la chapa galvanizada como protagonista de sus productos?

Porque es un material muy resistente, versátil y de gran durabilidad. Nos permite crear productos que acompañan a las personas durante muchos años, manteniendo su funcionalidad y una estética que hoy identifica a Onda Zinc.





¿Qué producto representa mejor la esencia de Onda Zinc y por qué?

Las macetas representan la esencia de Onda Zinc porque fueron el punto de partida de nuestra historia. Nacieron como una alternativa a las macetas de plástico que veíamos romperse con facilidad y hoy reflejan nuestro propósito: crear productos resistentes, funcionales y pensados para durar muchos años.



¿Cuál fue el mayor desafío desde que comenzaron este proyecto?

El mayor desafío fue crecer sin perder nuestra esencia. Emprender nos enseñó a adaptarnos, mejorar constantemente nuestros procesos y escuchar a nuestros clientes para seguir evolucionando sin resignar la calidad que nos caracteriza.





Si tuvieran que definir a Onda Zinc en una sola frase, ¿cuál sería?

“Menos plástico. Más zinc. Transformamos un material noble en productos duraderos que acompañan historias.”

Onda Zinc

Celular y WhatsApp: +54 9 351 459-9288

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