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Onda Zinc: una marca que combina resistencia, diseño sustentable y funcionalidad

“El mayor desafío de estos siete años fue crecer, adaptarnos y evolucionar sin perder nuestra esencia”, cuentan Yani y Yonatan. Galería de fotosGalería de fotos

Onda Zinc: una marca que combina resistencia, diseño sustentable y funcionalidad
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Yani, Yonatan, ¿cómo nació Onda Zinc y cuál fue la idea detrás de la marca?
Onda Zinc nació hace siete años a partir de una situación muy cotidiana: veíamos cómo las macetas de plástico se rompían con el uso y el paso del tiempo. Ahí nos preguntamos si existía una alternativa más resistente y duradera. Así surgió la idea de fabricar una mini maceta de chapa galvanizada, que fue nuestro primer producto y el inicio de la marca. A partir de esa experiencia comenzaron a nacer nuevos diseños, siempre con el mismo propósito: ofrecer productos funcionales, duraderos y con identidad, reemplazando el plástico por un material más noble y resistente.

¿Por qué eligieron la chapa galvanizada como protagonista de sus productos?
Porque es un material muy resistente, versátil y de gran durabilidad. Nos permite crear productos que acompañan a las personas durante muchos años, manteniendo su funcionalidad y una estética que hoy identifica a Onda Zinc.

Onda Zinc: una marca que combina resistencia, diseño sustentable y funcionalidad



¿Qué producto representa mejor la esencia de Onda Zinc y por qué?
Las macetas representan la esencia de Onda Zinc porque fueron el punto de partida de nuestra historia. Nacieron como una alternativa a las macetas de plástico que veíamos romperse con facilidad y hoy reflejan nuestro propósito: crear productos resistentes, funcionales y pensados para durar muchos años.

¿Cuál fue el mayor desafío desde que comenzaron este proyecto?
El mayor desafío fue crecer sin perder nuestra esencia. Emprender nos enseñó a adaptarnos, mejorar constantemente nuestros procesos y escuchar a nuestros clientes para seguir evolucionando sin resignar la calidad que nos caracteriza.

Onda Zinc: una marca que combina resistencia, diseño sustentable y funcionalidad



Si tuvieran que definir a Onda Zinc en una sola frase, ¿cuál sería?
“Menos plástico. Más zinc. Transformamos un material noble en productos duraderos que acompañan historias.”

 

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