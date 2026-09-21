Wellvet: medicina veterinaria de alta complejidad con respaldo científico

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El lugar que ocupan los animales de compañía dentro de las familias cambió y, con él, también evolucionaron las necesidades vinculadas a su cuidado. En ese contexto surgió Wellvet, hace cuatro años, como un spin-off de una unidad de investigación veterinaria de la Universidad Maimónides.

La propuesta nació frente a una tendencia creciente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el objetivo de responder a la demanda de una medicina veterinaria de alta calidad, acorde con las nuevas exigencias de los tutores.

Excelencia médica, tecnología y compromiso humano

La identidad de Wellvet se construye alrededor de un modelo de servicios veterinarios integrales que combina excelencia médica con un fuerte compromiso humano. Entre sus diferenciales se encuentran las prestaciones de alta complejidad, la infraestructura hospitalaria y el equipamiento de última generación.

A estos aspectos se suma su vínculo académico directo con una universidad, que aporta un respaldo científico poco frecuente entre las empresas privadas del sector.

A lo largo de estos años, su evolución se sostuvo sobre tres pilares: la consolidación de un equipo profesional capacitado para adaptarse a nuevos estándares de servicio, la mejora continua de los procesos médicos y administrativos y la incorporación sistemática de nuevas alternativas terapéuticas apoyadas en tecnología de última generación.

Una propuesta que proyecta ampliar su alcance

De cara a los próximos años, la empresa plantea una estrategia de crecimiento centrada en tres ejes. Por un lado, busca ampliar su alcance geográfico; por otro, desarrollar herramientas tecnológicas que permitan fortalecer el vínculo continuo con los tutores.

A su vez, proyecta avanzar en la elaboración de productos médicos específicos destinados a su comercialización dentro del mercado veterinario general. Una hoja de ruta que busca acompañar la evolución del sector y ampliar las posibilidades de atención y cuidado de los animales de compañía.

CONTACTO

Teléfono 24 hs: 1130624612

IG: wellvetclinicaveterinaria

Web: wellvet.com.ar

Dirección Lavalle 4090 CABA.