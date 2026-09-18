Qué es de la vida de Vicente Bonavetti, el hijo de Elizabeth "La negra" Vernaci

Elizabeth "La Negra" Vernaci es una de las locutoras y conductoras más influyentes, transgresoras y emblemáticas de la radiofonía argentina, habiendo marcado un estilo inconfundible con su humor ácido y su frontalidad en medios icónicos como Rock & Pop. En el 2002, en la cúspide de su carrera y tras una relación con Martín Bonavetti, se convirtió en madre de su único hijo: Vicente Bonavetti.

A diferencia de la inmensa exposición mediática que caracteriza a su madre, el joven creció bajo un estricto resguardo de su intimidad, forjando un vínculo de profunda complicidad y confianza mutua con la conductora. Habiendo alcanzado la adultez, se destaca por construir un camino completamente alejado de las cámaras, enfocando su presente en pasiones profesionales y deportivas que no buscan la aprobación del público masivo ni los flashes de la farándula.

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Vicente, el orgullo más importante de Elizabeth "La negra" Vernaci

La historia de amor entre Elizabeth "La Negra" Vernaci y Martín Bonavetti , productor y entonces director artístico de Canal 7, comenzó en 1999. Fue un romance intenso que consolidó un proyecto familiar anhelado, coronándose el 11 de septiembre de 2002 con el nacimiento de Vicente Bonavetti. No obstante, la convivencia tras el parto precipitó el final de la pareja. La locutora confesó con su honestidad brutal que se separaron casi de inmediato al notar que las discusiones cotidianas con el bebé en brazos no coincidían con la vida que deseaba. A pesar del distanciamiento, priorizaron una crianza compartida armónica y madura.

Durante su infancia, Vicente fue resguardado celosamente del asedio periodístico por decisión de su madre. Elizabeth, habiendo sido madre a los 40 años, decidió enfocar su energía en acompañarlo activamente sin descuidar sus límites. En aquellos años pequeños, se sabía que el niño crecía rodeado de un entorno sumamente protector pero dotado de herramientas para manejarse con independencia callejera. Los pocos registros públicos de su niñez, compartidos mucho después por la locutora, lo mostraban como un chico curioso, muy compañero de los viajes maternos y con un lazo inquebrantable hacia su familia, personalidad que mantuvo en su adolescencia y ahora en su juventud.

Vicente, el orgullo más importante de Elizabeth "La negra" Vernaci

Automovilismo y un camino familiar: la vida de Vicente Bonavetti, el hijo de Elizabeth "La negra" Vernaci

Vicente Bonavetti construyó un estilo de vida que prioriza la formación académica y el desarrollo de pasiones personales lejos del espectáculo . Con 24 años, cumplidos en el 2026, el joven se encuentra plenamente enfocado en sus estudios universitarios, cursando la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su madre compartió públicamente el inmenso orgullo que le genera ver su evolución académica, destacando la madurez de su hijo al manejarse de manera autónoma en un ámbito totalmente ajeno a los medios de comunicación.

Esta inclinación por las ciencias exactas y los componentes técnicos se entrelaza de forma armónica con su gran devoción fuera de las aulas: el automovilismo de competición. Vicente se desempeña como copiloto de rally, una disciplina que no solo representa un pasatiempo, sino un verdadero proyecto familiar. Junto a su tío, el piloto Nunzio Vernaci, comparte binomio en las pistas y lograron hitos deportivos sumamente importantes, coronándose campeones de la Clase A de la categoría Mar y Sierras tras acumular múltiples victorias en circuitos bonaerenses.

Si bien tiene los componentes para ser todo un influencer de los últimos años, el joven aplica el mismo criterio de reserva que rige su rutina diaria en las redes sociales. Aunque su cuenta personal de Instagram es de perfil privado para proteger su intimidad del ojo público masivo, supera los 27 mil seguidores, un volumen impulsado en gran parte por el cariño que el público le tiene a su madre. Vicente utiliza este espacio de forma exclusiva para interactuar con sus afectos y registrar posteo tras posteo sus logros deportivos sobre las cuatro ruedas.

La vida de Vicente Bonavetti, el hijo de Elizabeth "La negra" Vernaci

Lejos de las redes sociales pero siempre centro de atención de su mamá

A pesar de que Vicente prefiere mantener un bajo perfil, es Elizabeth "La Negra" Vernaci quien se encarga de romper ese hermetismo digital compartiendo el profundo amor y orgullo que siente por él . A través de su cuenta de Instagram, la locutora publica de forma intermitente fotos de los viajes que realizan juntos, celebraciones familiares y postales cotidianas que dejan en evidencia la complicidad de su vínculo. Cada posteo se convierte en un homenaje público, donde la conductora equilibra su clásico humor con una ternura inédita que conmueve a su audiencia, convirtiendo a Vicente en el absoluto centro de atención de sus redes sociales.

En uno de sus cumpleaños más recientes, la conductora expresó conmovida: "¡Feliz cumple, hijo adorado! Qué bendición ser tu mamá, sos mucho más de lo que alguna vez soñé", dejando en claro el rol fundamental que ocupa en su vida. Asimismo, al reflexionar públicamente sobre la personalidad madura y la independencia de su heredero, la locutora lo definió con orgullo frente a sus seguidores: "Sos un hombre libre, inteligente y con un corazón gigante".

Vicente Bonavetti Vernaci

El presente del joven demuestra que se puede crecer bajo el ala de una leyenda de la radiofonía argentina y elegir un rumbo propio. Entre la rigurosidad de la ingeniería y la velocidad del rally, Vicente, el hijo de La Negra Vernaci, escribe su historia con libertad, autenticidad y bajo sus propias reglas.

A.E