Dra. Valeria Sturgeon: ciencia, estética y vocación de cuidado en un mismo espacio

El Centro médico VS, ubicado en San miguel de Tucumán, se consolida como un espacio de excelencia en salud y estética, que “combina atención profesional, tecnología de vanguardia y un enfoque holístico de cada paciente”, explica Sturgeon. En esta entrevista profundizamos sobre su actividad.

¿Cómo surgió el Centro Médico VS, Dra.?

Surgió luego de la observación diaria en consultorio, donde evidencié la necesidad de muchos pacientes de recibir una atención multidisciplinaria para lograr verdaderos resultados en la salud y en la piel. Entendí que el bienestar debe ser integral y decidí desarrollar un espacio donde se pueda acceder a especialidades médicas y tratamientos que acompañen al paciente para lograr su mejor versión. Luego de mucha formación y experiencia en dermatología clínica y estética, imaginé un centro que fuera mucho más que un consultorio: un lugar en donde la ciencia, la tecnología y la calidez humana se fusionan para ofrecer tratamientos efectivos, personalizados y responsables.

¿Qué especialidades atiende y cuáles son los servicios que brindan en el centro médico?

Como especialista en dermatología y medicina estética, en cada consulta realizo un abordaje personalizado priorizando la salud cutánea y buscando resultados armónicos, sutiles y naturales basado en las características y necesidades específicas de cada paciente. A partir de esa evaluación, diseño un plan anual de tratamientos y en caso de ser necesario armonización facial con rellenos con ácido hialurónico, bioestimuladores, toxina botulínica y entre otras herramientas terapéuticas.

En Centro Médico VS ofrecemos también servicios de nutrición, clínica médica y longevidad, flebología, cuidado facial y corporal. Contamos con planes nutricionales personalizados enfocados en mejorar la salud metabólica y acompañar tratamientos médicos o estéticos; atención clínica orientada a la prevención y promoción de una vida saludable y duradera; y diagnóstico y tratamiento de patologías venosas mediante técnicas mínimamente invasivas. En cuanto al cuidado facial, realizamos limpiezas profundas y tratamientos dermocosméticos adaptados a cada tipo de piel, priorizando la salud cutánea. En el área corporal, ofrecemos masajes terapéuticos y drenaje linfático manual, ideales para mejorar la circulación, aliviar tensiones y complementar procedimientos estéticos. También incorporamos tecnología facial y corporal de vanguardia.

¿Qué expectativas tienen?

Apuntamos a fortalecer y seguir perfeccionando a nuestro equipo profesional, incorporar tecnología de última generación y ampliar nuestra oferta de servicios, siempre priorizando el bienestar del paciente. Generar nuevas propuestas y alianzas sin perder de vista lo esencial, el vínculo humano.

Creo que verse bien potencia la autoestima y el desempeño social. Y en eso podemos ayudar a quienes vienen a nuestro centro médico.

Datos de contacto:

TELEFONO: 3815723334

DIRECCION: Marcos Paz 583, San Miguel de Tucumán

INSTAGRAM: DRA.VALERIASTURGEON

INSTAGRAM CLINICA MEDICA: CENTROMEDICOVS