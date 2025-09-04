Sofía Fedorko: una joven actriz y modelo que conquista los escenarios y la pantalla

contentcaras

Desde los 4 años, Sofía mostró su vocación en el mundo del espectáculo, participando en teatro, publicidades y sesiones gráficas, lo que le ha permitido acumular experiencia en diferentes ámbitos de la moda y las artes escénicas.

Su talento y dedicación la han llevado a formar parte de diversas obras teatrales, destacándose por su versatilidad y carisma en el escenario. Actualmente, junto a su hermano Tomas Fedorko, de 15 años, también actor con experiencia en cine y televisión, han cerrado con éxito la temporada de teatro infantil celebrada durante las vacaciones de invierno, dejando una impresión positiva en el público y en la crítica especializada.

Tanto Sofía como Tomas continúan expandiendo sus horizontes en el mundo del cine, teatro y la televisión, demostrando que el talento familiar puede abrir camino en diferentes ediciones del entretenimiento. Con una carrera en auge y un futuro prometedor, estas jóvenes estrellas argentinas seguirán dejando su huella en la escena artística y ya se encuentran evaluando distintas propuestas para el año 2026.

Con un claro compromiso con seguir creciendo en su carrera, ambos analizan proyectos que les permitirán ampliar horizontes y consolidar su presencia en la escena.

Instagram @sofia.fedorko