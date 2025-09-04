Eventos a bordo

contentcaras

Los catamaranes de Sturla son verdaderos salones flotantes, equipados con salón interior, pista de baile, terraza exterior, sanitarios, climatización y todo lo necesario para brindar comodidad y estilo. Desde allí se disfrutan vistas únicas, que se convierte en el escenario

perfecto para una celebración inolvidable.

Además, la propuesta puede complementarse con espacios exclusivos en el Delta, a los que se

accede navegando.

Las embarcaciones pueden zarpar desde Tigre o desde Puerto Madero, ofreciendo la posibilidad de elegir el puerto más conveniente para cada grupo.

Detrás de cada celebración inolvidable hay dos profesionales apasionadas: Melisa Arias y Marcela López, quienes lideran el área de Eventos. Ellas ponen a disposición de cada cliente su experiencia y compromiso, acompañando desde la primera entrevista, personal u online, hasta la planificación integral, la coordinación y el seguimiento durante el evento.

El sello gastronómico en los eventos está garantizado de la mano de Vivanco Catering, aliado estratégico con más de diez años de experiencia. Opciones que van desde recepciones formales hasta mesas dulces, desayunos, meriendas y barras de bebidas pensadas para cada estilo de evento.

Eventos para cada ocasión

Sociales: bodas, fiestas de 15, cumpleaños, bautismos, egresados y aniversarios.

Corporativos: lanzamientos de productos, capacitaciones, workshops, viajes de incentivo, reuniones de fin de año y propuestas de team building.

Temáticos: Día de los Enamorados, Día del Maestro, catas de vinos, experiencias de bienestar y salud, entre muchos otros.

El objetivo es que los anfitriones se olviden de las preocupaciones y se concentren en lo importante: disfrutar y vivir una experiencia única sobre el agua.

Para consultar presupuestos, coordinar una entrevista o comenzar a planificar tu evento a

bordo, podes comunicarte con nuestro equipo.

WhatsApp: +54 9 11 6464-9627

E-mail: [email protected]