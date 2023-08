CREDITO CARAS

El invierno está pasando y se vienen los días más calurosos, ¿qué servicio recomiendas para esta época del año?

Te cuento que se viene para mi, una de las estaciones más lindas, y por eso, pensé en traerles a mis clientas uno de los tratamientos más innovadores hoy en el mercado, se llama VENUS LEGACY.

Una de las principales ventajas de este tratamiento, que han probado ya cientos de mujeres, es que ofrece resultados inmediatos y duraderos en el rostro, cuello y cuerpo.

¿Cuáles resultados se pueden experimentar con este tratamiento?

Son muchísimos, pero principalmente, te los voy a sintetizar en estos:

Disminuye grasa localizada

reduce medidas

aumenta la produccion de colageno y elastina

produce tensado de la piel

combate la flacidez

disminuye la celulitis

Hay un mito general en donde se piensa que por sólo hacer estos tratamientos, ya podremos llegar al ‘’cuerpo deseado’’. Pero, hoy por hoy se sabe que no es tan así, ¿qué pensas al respecto?

Definitivamente, para llegar a los resultados deseados y sobre todo mantenerlos en el tiempo, es un trabajo en conjunto: nosotras con las pacientes. ¿por qué? porque ellas tambien tienen su cuota de trabajo en su casa, por ejemplo, sumando actividad física y alimentación saludable. Estos dos puntos más el tratamiento Venus legacy, son todo lo que se necesita.

¿Te gustaría dar un consejo final sobre tratamientos corporales?

Si, me encantaría. Quiero decirle a todas las personas que están leyendo esta nota, que lo que buscamos no es ‘’llegar al cuerpo de verano perfecto’’, porque eso no existe. Queremos que puedan llegar a donde ustedes se sientan cómodos ya gustos consigo mismos, donde el amor propio es la bandera que levantamos, al mismo tiempo de buscar siempre nuestra mejor versión.

Datos de contacto:

WhatsApp: +54 9 11 5108-9482

Dirección: Gavilán 1071, CABA

Instagram: @lujanbeautyok