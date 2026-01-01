Así es la casa de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot: pensada para su hijo, con un jardín para sus seis perros y un nombre propio

La casa que construyeron Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se transformó en mucho más que una vivienda: es el reflejo de una historia de perseverancia, amor y nuevos comienzos. Pensada especialmente para acompañar la crianza de su hijo Tati y la convivencia con una familia numerosa que incluye a sus seis perros, el hogar resume una etapa bisagra en la vida de la conductora. En cada rincón se percibe la idea de refugio, de su propio espacio ganado después de años de esfuerzo, donde lo cotidiano adquiere un valor importante y profundo para la pareja, quienes lograron materializar un sueño largamente esperado.

Lizy Tagliani abrió las puertas de su hogar

Ubicada en un entorno que privilegia la tranquilidad y el contacto con la naturaleza, la propiedad de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se presenta con un marcado estilo alpino de dos plantas. La fachada combina líneas modernas con detalles campestres, logrando un equilibrio entre sobriedad y calidez. Amplios ventanales permiten que la luz natural sea protagonista durante todo el día, mientras que un balcón cercado con delicados barrales de madera y su pronunciada chimenea aportan un aire acogedor y familiar, pensado para disfrutar del confort y las comodidades que le ofrece esta vivienda.

Lizy Tagliani y su hijo frente al quincho en Navidad.

Fue la propia conductora de La Peña de Morfi (Telefe) quien compartió el profundo significado emocional que encierra este hogar, al escribir en sus redes sociales: "Qué magia tiene el vivir, sorprende día a día, y de repente amigos, 6 perros, 2 gatos, un amor Sebastián Nebot, un hijo y entre todos le cambiamos a una simple casa el nombre; Familia Nebot". Estas palabras reflejan no sólo la alegría del presente, sino también el recorrido personal de la animadora, quien atravesó años de austeridad y lucha constante hasta encontrar su lugar en el mundo y consolidar una familia basada en el amor y la contención.

El interior de la vivienda refuerza esa idea de hogar vivido y pensado para compartir. El living principal se destaca por su sofisticación sin mayores excesos, con un piso de parquet pulido en tono marrón claro que aporta luminosidad y calidez. Además, cuenta con un amplio sillón en tono anaranjado y un espejo moderno circular en forma de sol. Las terminaciones de madera en puertas y aberturas dialogan con un diseño funcional, ideal para transitar la crianza de su pequeño hijo con comodidad y seguridad. Detalles como los vinilos estilo navideño en los ventanales suman un toque lúdico y festivo, reflejo del espíritu familiar que reina en la casa.

El jardín de Lizy Tagliani: el protagonista indiscutido de su hogar

Uno de los grandes protagonistas en la casa de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot es el diseño es el jardín, visible desde casi todos los ambientes gracias a los amplios ventanales. Este espacio verde fue creado como un lugar de encuentro con la naturaleza, compuesto por frondosos arbustos y plantas, donde conviven el juego, el descanso y la vida al aire libre. Allí se destaca un sector especialmente destinado a su niño, con una calesita y un arco de fútbol. Al mismo tiempo, el jardín ofrece libertad y comodidad para la media docena de canes y los dos felinos que forman parte fundamental para la estilista, con un elegante camino de baldosas de cemento.

La casa no solo responde a una búsqueda estética, sino también a una filosofía de vida. Cada ambiente parece pensado para favorecer la unión de su esposo y el nene, el cuidado mutuo y la conexión emocional entre ellos. El diseño moderno y sobrio, con guiños campestres, acompaña una dinámica familiar donde el cariño es la base fundamental.

Casa de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot | Instagram

Este año fue especialmente significativo para la conductora: se casó con Sebastián Nebot, adoptó al pequeño Tati de tres años y logró construir el hogar que siempre soñó. La casa, bautizada con un nombre propio,, el de Familia Nebot, se convirtió en el corazón de una familia ensamblada desde el amor y la resiliencia. Así, Lizy Tagliani y su marido celebran una etapa de sueños cumplidos, en el que cada espacio habla de historia, lucha y, sobre todo, de un futuro compartido bajo el nombre que eligieron para su propiedad: Familia Nebot.

NB