Las divertidas vacaciones de Germán Martitegui y sus dos hijos, Lorenzo y Lautaro, en Canadá

Germán Martitegui aprovechó el parate en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) para tomarse unas mini vacaciones junto a sus hijos, Lorenzo y Lautaro. Según mostró en sus redes sociales, el destino elegido por el reconocido chef fue Canadá, donde no sólo buscó descansar sino también disfrutar de las imponentes pistas de esquí que ofrece este país.

Las divertidas vacaciones de Germán Martitegui y sus dos hijos, Lorenzo y Lautaro

Fiel a su estilo reservado pero cercano con sus seguidores, Germán Martitegui compartió algunas postales del viaje familiar a través de sus historias de Instagram. Entre ellas, llamó la atención la imagen de la fachada del hotel "Le Germain", donde el cocinero posó junto a sus nenes y escribió: "Nos abrimos un hotelito".

Germán Martitegui y sus hijos, Lautaro y Lorenzo

Si bien el chef no reveló la ubicación exacta de su estadía, el diseño del lugar, sus looks y la referencia al invierno permitieron saber que se trataba de un exclusivo hotel en Canadá, muy cerca de un centro de esquí.

La nieve fue, sin dudas, una de las grandes protagonistas del viaje. En otro de los videos que subió a sus redes, Germán mostró a Lorenzo y Lautaro deslizándose por la montaña con una técnica impecable. Cascos, esquíes y sonrisas cómplices: los chicos demostraron que se mueven con naturalidad sobre la pista, mientras su papá los "espiaba" con orgullo.

Lejos del verano argentino y de las cocinas más exigentes del país, Germán Martitegui eligió un plan divertido para él, Lautaro y Lorenzo, que incluye además tiempo de calidad con sus hijos, naturaleza y deporte.

La impactante revelación de Claudia Villafañe sobre Germán Martitegui: "Mi nieto lo odia"

Esta semana, Claudia Villafañe reemplazó a Maxi López en MasterChef Celebrity y lanzó una impactante revelación frente a sus compañeros. Tras presentar su plato, la empresaria confesó que su nieto Benjamín, el hijo de Gianinna Maradona y Sergio "Kun" Agüero odiaba a Germán Martitegui y explicó los motivos.

"Mi nieto lo odia desde esa noche que me vio en televisión y no entendía por qué me decían cosas feas. Incluso, espera encontrarlo cara a cara algún día", dijo Claudia, en referencia a las críticas que había recibido en 2020 después de presentar una bruschetta.

Por su parte, Germán Martitegui respondió sin filtros: "Suelte el dolor que le causé". Sin embargo, después de que Wanda Nara le recordó que Benjamín "ya está grande", él disparó con humor: "Qué lindo plato, Claudia".