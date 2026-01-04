Así son los días de Benjamín Vicuña y sus hijos en Uruguay: del emprendimiento de Magnolia a las mañanas de lectura con Benicio

Benjamín Vicuña eligió nuevamente Uruguay como escenario para dejar atrás su ajetreada agenda laboral y compartir tiempo de calidad con su familia. El actor chileno se encuentra instalado en Punta del Este junto a su novia, Anita Espasandin, y sus cinco hijos -Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio-, disfrutando de unas vacaciones marcadas por la simpleza, la creatividad y pequeñas acciones que suelen quedar relegadas durante el año laboral.

Benjamín Vicuña orgulloso de sus hijos

A través de su cuenta personal de Instagram, Benjamín Vicuña fue abriendo la intimidad de su descanso en la costa esteña, mostrando postales que combinan naturaleza, vínculos sólidos y momentos genuinos. Lejos de los flashes de los medios, las imágenes compartidas por el actor reflejan mañanas tranquilas, juegos improvisados y actividades que priorizan el aprendizaje y la conexión familiar.

Benjamín Vicuña en Punta del Este junto a sus hijos | Instagram

Uno de los episodios que más llamó la atención fue el emprendimiento de Magnolia, su hija de siete años. La pequeña organizó un “garage sale” en la entrada de la lujosa casa donde se hospedan, transformando las vacaciones en una experiencia lúdica y creativa. Collares, pulseras, stickers y caracoles de mar fueron dispuestos con cuidado sobre los escalones, mientras ella y dos amigas atendían la improvisada feria artesanal con suma inocencia y entusiasmo. La escena, registrada por el propio actor, despertó ternura entre sus seguidores y dejó ver el espíritu creativo y emprendedor de la nena.

La lectura también ocupa un lugar central en estos días de descanso. Benicio, uno de los herederos del actor, fue retratado concentrado en su libro Héroes y Monstruos. Orgulloso, su padre acompañó la imagen con una frase que resume la escena: “Fanático hasta los huesos”, destacando el entusiasmo del niño por las historias y la aventura.

Benjamín Vicuña en Punta del Este junto a sus hijos | Instagram

Benjamín Vicuña entre el relax y el amor

El viaje de Benjamín Vicuña y su familia ensamblada no solo incluye tiempo con sus cinco hijos, sino también la compañía de su pareja, Anita Espasandin -quien se convirtió en un pilar fundamental para él- y de su hijo mayor, Bautista. Las imágenes compartidas en la famosa red social de la camarita muestran unión sincera y una convivencia armónica, donde cada integrante encuentra su espacio dentro de una dinámica familiar distendida, rodeando al dramaturgo de amor y contención.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín | Instagram

Luego de un año lleno de tensiones con su ex Eugenia “China” Suárez, el chileno se regocija de tener a todos los integrantes de su clan reunidos sin cumplir horarios ni compromisos. Para él, todo es diversión y reencuentro luego de mantener un contacto restringido con los dos menores producto de su romance con la actriz, que se fueron a vivir a Turquía.

Benjamín Vicuña en Punta del Este junto a sus hijos | Instagram

Entre playas, cenas frente al mar, manualidades y momentos de lectura e imaginación, Benjamín Vicuña dejó ver una faceta íntima y atesorada de su vida. Lejos de los sets de grabaciones y las agendas cargadas, el intérprete construye en Uruguay un refugio ideal donde su familia, el tiempo compartido y los pequeños placeres diarios se convierten en los verdaderos protagonistas.

NB