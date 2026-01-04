La China Suárez y Wanda Nara imponen los trajes sastreros que son tendencia en 2026

Wanda Nara y Eugenia “China” Suárez se convierten, una vez más, en protagonistas involuntarias de una tendencia que pisa fuerte en este 2026: el regreso del traje sastrero con impronta femenina, poderosa y urbana. Aunque cada una lo interpreta desde lugares muy distintos, las comparaciones no tardaron en aparecer y las redes sociales hicieron el resto. Las imágenes hablan por sí solas y vuelven a poner en agenda el debate fashion del momento.

Wanda Nara Vs. la China Suárez

En este nuevo capítulo donde Wanda Nara y China Suárez coinciden nuevamente en estilos, el foco está puesto en cómo las mediáticas resignificaron un clásico del guardarropa masculino y lo adaptaron a su propia identidad e impronta. Estas prendas sobres sus cuerpos dejaron de ser rígidas para volverse en piezas sensuales, cancheras y absolutamente vigentes, con guiños al power dressing moderno. En otras palabras, esta vestimenta está vinculada a la proyección de liderazgo, profesionalismo y seguridad.

Wanda Nara y China Suárez | Instagram

El sastrero sofisticado de Wanda Nara

Wanda Nara apostó por un look de impacto desde el set de MasterChef Celebrity (Telefe). En cada emisión del certamen de cocina más famoso del país, la conductora apostó por trajes sastreros de líneas clásicas, con blazer estructurado y pantalones anchos o falda lápiz con diversos tipos de aperturas, sumando sensualidad sin perder elegancia. Debajo, camisas impecables y, en muchas ocasiones, corbatas de distintos anchos y colores que refuerza el aire ejecutivo chic. El estilismo se completó con el cabello rubio suelto, peinado con ondas suaves y raya al medio, maquillaje pulido con foco en los labios nude rosados y uñas largas en tonos intensos y oscuros. Como accesorios, anillos protagonistas y una actitud que termina de sellar el look de “líder absoluta”.

Asimismo, en determinadas oportunidades se la pudo ver a la ex de Maxi López combinar diversas prendas y estampados manteniendo la sobriedad del conjunto satarero donde las carteras y los zapatos marcaron la diferencia absoluta con diferentes versiones del “power dressing”.

Wanda Nara | Instagram

El giro urbano de la China Suárez

Por su parte, la China Suárez, en las últimas horas acaba de publicar un carrusel de imágenes donde mostró un outfit sastrero con una impronta más relajada y street style. Optó por un conjunto de saco y pantalón corto a cuadros en tonos bordó y marrón, combinado con una blusa blanca de encaje y volados que aporta romanticismo y contraste. Además, la solapa de cuero en el cuello le puso el sello a la mezcla de texturas que conviven armónicamente entre sí.

El cinturón negro con hebilla dorada marca la cintura y suma un detalle de lujo, mientras que los anteojos de sol rectangulares le dan un aire sofisticado. El pelo, recogido de manera prolija, y un make up natural con labios definidos completan una estética cuidada pero llena de estilo y juventud.

China Suárez | Instagram

Las similitudes entre ambos looks no pasaron desapercibidas. El traje, la paleta sobria, la mezcla de lo masculino con lo femenino y la seguridad que transmiten encendieron las comparaciones de los usuarios en la web. De hecho, nuevamente comenzó a circular con fuerza la frase: “La China Suárez le copió el look a Wanda Nara”, lo que llevó a que la artista decida cerrar los comentarios para evitar el hate.

Más allá de las rivalidades mediáticas y virtuales, lo cierto es que ambas demuestran que el traje sastrero es la prenda clave de este nuevo año. Ya no se limita a un contexto formal, sino que se adapta al día, a la noche y a diferentes épocas del año. En este 2026, la sastrería se reinventa y se vuelve un símbolo de empoderamiento y moda atemporal.

Wanda Nara | Instagram

De esta manera, Wanda Nara y China Suárez vuelven a marcar la agenda fashion, incluso sin proponérselo. Cada una desde su lugar, con su estética y su impronta, confirma que el traje sastrero llegó para quedarse y que, cuando se trata de tendencias, ellas siempre logran estar un paso adelante.

NB