Sabrina Rojas mostró cuánto creció Esperanza, su hija con Luciano Castro: "¿En qué momento se hizo adolescente?"

Sabrina Rojas sorprendió a sus seguidores al mostrar cuánto creció su hija. A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes de un relajado día de spa junto a Esperanza, la nena que tuvo con Luciano Castro, y no pudo evitar emocionarse al notar el paso del tiempo. “¿En qué momento se hizo adolescente?”, escribió, dejando en claro que su hija ya no es aquella chiquita que solía llevar en brazos.

Las postales, íntimas y llenas de ternura, no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores, que destacaron lo grande que está Esperanza y la complicidad entre madre e hija.

Sabrina Rojas junto a sus hijos, Fausto y Esperanza

Así está hoy Esperanza, la hija de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Sabrina Rojas publicó en su cuenta de Instagram un video desde el auto en el que se la ve a Esperanza, de 12 años, sentada en el asiento, con auriculares puestos y concentrada en lo suyo. La escena despertó una reflexión inevitable en la actriz, que acompañó las imágenes con un mensaje tan irónico como emotivo: "¿En qué momento se hizo adolescente? Al nivel que va en el auto con auriculares. Viste cuando te lo dicen y vos pensás: 'A mí no me va a pasar, es mi bebé, muere de amor por mí'… Bueno", escribió, entre risas y nostalgia.

Más tarde, la actriz compartió las imágenes del sábado de chicas que disfrutaron juntas. Según mostró, la jornada incluyó masajes, manicura y distintos mimos, en un plan relajado y cómplice que reforzó el fuerte vínculo entre madre e hija. Lejos de las obligaciones y la rutina, ambas se regalaron un momento especial para disfrutar del tiempo compartido, en una postal íntima que volvió a enternecer a sus seguidores.

La faceta artística de Esperanza, la hija mayor de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Tal como contaron sus padres, Sabrina Rojas y Luciano Castro, a los 8 años, Esperanza comenzó a estudiar comedia musical, una disciplina que combina actuación, canto y danza, y desde entonces encontró en el arte un espacio de expresión y crecimiento personal. Orgullosa, la conductora no dudó en destacar la dedicación y la pasión de su hija por esta actividad, así como los valores que aprende en su formación.

Sabrina Rojas y Esperanza

El debut de Esperanza en un escenario no pasó desapercibido. En los últimos meses, la adolescente de 12 años mostró una dulce voz y gran destreza en la danza, lo que emocionó profundamente tanto a Sabrina como a Luciano. Si bien ambos mantienen un perfil bajo respecto a la exposición de sus hijos, no dudan en acompañar y celebrar cada logro, compartiendo con orgullo estos momentos especiales.

El amor por el arte parece una continuación natural del legado que representan sus padres. Mientras Sabrina Rojas y Luciano Castro continúan con sus respectivas carreras, se muestran unidos en el acompañamiento de los talentos de sus hijos, brindándoles contención, apoyo y las herramientas necesarias para que puedan seguir sus sueños.