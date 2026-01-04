El tierno gesto de Evangelina Anderson en Punta del Este que emocionó a sus seguidores: "Con final feliz"

Este fin de semana, Evangelina Anderson se topó con una situación sumamente inesperada para ella ya que sacó a relucir su espíritu solidario y el amor por los animales. La modelo, quien se encuentra vacacionando en Punta del Este junto a sus hijos y amigas, se enfrentó a una situación de lo más insólita al volver de una fiesta junto a Majo Martino durante una noche fresca y lluviosa que atravesó la costa esteña.

Evangelina Anderson y un gesto lleno de amor

Los fines de semana en Uruguay son a pura diversión. Es por esta razón que Evangelina Anderson aprovecha cada noche libre para disfrutar de sus días de descanso y asistir a diferentes eventos. No obstante, esta madrugada, manejando por la ruta uruguaya rumbo a la vivienda donde se está alojando, se encontró un perro abandonado.

Evangelina Anderson | Instagram

Sin dudarlo, disminuyó la marcha, estacionó en la vera de la banquina y acobijó en su camioneta al can que estaba mojado y tembloroso. Todo quedó registrado en las redes sociales de la panelista de Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV). El animalito, al parecer, se encontraba perdido caminando desorientado al costado de la cinta asfáltica.

Fue en ese momento en el que la participante de MasterChef Celebrity, quien estaba al volante, frenó el vehículo para tratar de socorrerlo. Afortunadamente, se mostró manso y hasta lograron que se subiera al rodado. “Está lloviendo. Vení, vení. Vení. Subámoslo porque está perdido”, se escuchó decir a la modelo.

Evangelina no dudó en prender la cámara de su celular y grabar la escena, situación que generó las risas de su copiloto. “Otra que Nicole Neumann”, bromeó Martino haciendo referencia al cariño público que siente la ex de Fabián Cubero por los animales.

Evangelina Anderson devolvió a Ramón

Luego de haberle hecho un rápido chequeo ocular para ver si el perrito presentaba heridas, Evangelina Anderson le revisó el cuello y encontró un collar con identificación. “Tiene chapita. Se llama Ramón y tiene número de teléfono. Te vamos a devolver con tus papás”, exclamó con alegría la exbailarina de Pasión de Sábado.

“Ramón te prometo que te vamos a volver con tu familia”, dijo el shippeo de Ian Lucas mientras se contactaba telefónicamente con su dueño. Afortunadamente, la mascota pertenecía a la seguridad de una casa lindera, por lo que la odisea concluyó a las 2.40 horas cuando el hombre lo vino a buscar. "Con final feliz", escribió mientras compartía el encuentro con su amo.

De esta manera, Majo Martino mostró en un storytime cómo Evangelina Anderson no duda ni un segundo en mostrar empatía y solidaridad por los animales. En este caso, ambas celebridades culminaron la misión de devolver sano y salvo al can, a quien protegieron de las adversidades climáticas y del peligro de ser atropellado en la ruta.

NB