La trágica historia de Cleopatra García, la mamá de Catherine Fulop: "Tenía una familia rica y la metieron en un orfanato"

En un clima de suma tensión respecto a la situación política, social y económica que está atravesando Venezuela con la detención de Nicolás Maduro, Catherine Fulop, artista venezolana radicada en argentina, recordó en una entrevista que brindó para el podcast A mí me Parece en 2024, la triste infancia que atravesó su madre quien se crio en un orfanato.

La dura historia de la mamá de Catherine Fulop

Catherine Fulop logró ganarse el cariño de los argentinos a base de trabajo constante y carisma innato. Sin embargo, la artista nunca abandonó sus raíces: siempre mantuvo presente sus lazos familiares y los recuerdos latentes de cómo fue su infancia y su historia de vida. En este marco, la esposa de Ova Sabatini contó el duro tormento que atravesó su mamá, Cleopatra García, en Venezuela cuando era una niña.

Hace unos meses, la intérprete extranjera recordó que no viene de una familia de artistas y que de niña tenía déficit de atención. "Tengo que echarle mucha pierna antes de prestar atención. Entonces, aprendía una coreografía a la mitad", explicó ante la escucha atenta de los conductores Simón Álvarez, Sebastián Brocchi y Elio Rojas Riera.

Fue en ese momento, en el que Álvarez le habló sobre la injerencia de su madre en su formación. "Mi mamá, es huérfana. Su papá murió cuando ella tenía un año y su mamá se volvió loca. Entonces, a los cinco o seis años, ya la internaron en un orfanato", sostuvo.

El poderoso vínculo de la madre de Catherine Fulop con una monja venezolana

De acuerdo con el testimonio brindado en A Mí Me Parece, la mamá de Catherine Fulop fue criada junto a la Madre María de San José, una monja muy importante en dicho país. "Ella tenía una familia rica en Valencia, pero igual la metieron en un orfanato en Maracay. Quien crió a mi mamá fue la Madre María de San José, la Beata de Venezuela", recordó. Acto seguido, señaló: "Yo iba a visitar a la Madre María de San José y era mi abuela. Entonces, le pedía la bendición".

Como prueba de lo dicho, la futura abuela de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala afirmó que tiene pruebas fotográficas que avalan esta confesión. "Mi mamá tiene fotos con la Beata. En el catolicismo, es prácticamente una virgen. Es una monja que fue muy buena y, sobre todo, con los pobres". Este cariño y contención que encontró su matriarca la llevó a formar vínculos de fe que transmitió a sus generaciones futuras.

Una vez que salió del orfanato, Cleopatra García se casó con Jorge Fulop y tuvieron cuatro hijas mujeres: Catherine Fulop, Maribel, Yasmín y Jennifer. Si bien los primeros años de vida la artista los transitó en Venezuela, las ofertas laborales hicieron que encuentre en Argentina un refugio no sólo artístico, sino que echó raíces sólidas al formar una familia al lado de Ova Sabatini y convirtiéndose en mamá de Oriana y Tiziana.



