Vitalidad y belleza a las piernas

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Jimena, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

Durante mi adolescencia en la secundaria, una profesora de biología me puso en contacto con la anatomía humana y el sistema circulatorio; fue amor a primera vista. Siempre me gustaron los desafíos y la cirugía representaba el más grande. Sin embargo, al terminar el secundario se me plantearon alternativas como ser piloto de avión o arquitecta… nunca algo sencillo. Como no hay médicos en mi familia, yo ignoraba que para ser cirujana primero tenía que ser médica. Fue una psicóloga especialista en orientación vocacional quien me brindó esa información, y ahí mismo tomé la decisión. Al comenzar la carrera descubrí el enorme valor humano de poder ayudar a las personas y me enamoré por completo de la profesión. Inicié actividades de voluntariado y luego me formé como cirujana en el Hospital Evita de Lanús, motivada por mi interés en el trauma y la cirugía de urgencia. Con los años descubrí la flebología y el abordaje de heridas complejas. Cursé la especialidad en la Universidad Católica durante dos años y completé un fellowship en flebología y cura avanzada de heridas de tres años en el Hospital Británico central de Buenos Aires. Para perfeccionar mi formación, inicié una Maestría en cura avanzada de heridas en la Universidad Interamericana. Finalmente, al realizar la carrera de Clínica Estética en la Asociación Internacional de Clínica Estética y Reparadora, entré en contacto con referentes del área. Allí se abrió un nuevo camino ante mis ojos: comprendí que podía integrar las terapias de vanguardia para las várices que causan cansancio y pesadez —como espumas, láser, pegamentos y ultrasonido focalizado de alta intensidad— con tratamientos estéticos avanzados para dar una respuesta integral a lo que hoy aqueja a tantos pacientes.

¿Qué procedimientos y diagnósticos realizás actualmente?

Me enfoco principalmente en el tratamiento de várices en miembros inferiores utilizando técnicas de vanguardia como espumas, láser, radiofrecuencia y VenaSeal®, que es un pegamento médico avanzado. Son procedimientos ambulatorios, indoloros y que no requieren reposo postoperatorio. En el área estética, ofrezco soluciones en consultorio para arañitas vasculares, aplicación de botox y múltiples tratamientos estéticos orientados a lograr los resultados naturales que hoy busca la mayoría de los pacientes. Además, realizo ecografía diagnóstica de lipedema y Eco Doppler color de miembros inferiores en la misma consulta. Esto me permite diagnosticar la enfermedad venosa en el momento, ahorrándole tiempo y visitas innecesarias al paciente. Por último, brindo consultas y asesoramiento tanto de manera presencial como virtual a nivel internacional, atendiendo tanto a pacientes como a colegas e integrantes del sistema de salud.

¿Cuál es tu proyección a mediano plazo en tu especialidad?

Mi objetivo a mediano plazo es fundar un centro especializado que unifique los tratamientos médicos y estéticos para las piernas. La idea es consolidar un equipo profesional multidisciplinario para brindar una atención integral y de máxima calidad, enfocada tanto en la salud como en la belleza de las piernas.

¿Qué te diferencia dentro de la especialización en flebología?

Mi principal diferencial es que, en una sola consulta, tengo la capacidad de realizar tanto el diagnóstico como el tratamiento inmediato de las patologías venosas y sus complicaciones directas, tales como trombosis o úlceras y lesiones. Esto optimiza el tiempo de quienes me visitan y evita consultas múltiples. El paciente obtiene una solución integral en el momento, sin necesidad de realizar recorridos interminables por diferentes médicos, centros médicos y especialidades.

Dra. Jimena Savignano

Teléfono: 1166568705

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