Volver a uno mismo: una espiritualidad encarnada

¿Cómo fue el recorrido a tu actual actividad, Erica?

Mis inicios no pueden ubicarse en un solo momento, porque comienzan mucho antes, en la infancia. Desde pequeña percibo y escucho a mis guías espirituales, aunque durante muchos años no les presté atención. Como tantas personas, intenté encajar, ser “normal”, seguir un camino esperado. Estudié y ejercí como licenciada en Administración, construyendo una vida acorde a lo que se suponía correcto.

Fue un quiebre personal profundo el que me llevó a detenerme y mirar hacia adentro. Ese momento marcó el inicio de una búsqueda genuina, atravesada por preguntas existenciales, crisis y el deseo de comprender el sentido del dolor, de los vínculos y de la vida misma. Lo que comenzó como un proceso de sanación personal se transformó, con el tiempo, en vocación y servicio. Comprendí que el verdadero aprendizaje no está solo en las formaciones, sino en lo que se vive, se integra y se encarna.

¿En qué consiste concretamente el apoyo que podés brindar a quienes te contactan para afrontar alguna problemática?

Actualmente brindo acompañamientos individuales y grupales orientados a la sanación integral. Trabajo con constelaciones familiares, terapias energéticas, rituales de raíz ancestral, Flores de Bach, lecturas simbólicas y espacios de autoconocimiento que integran cuerpo, emoción, mente y espíritu. También facilito talleres, retiros y propuestas formativas, tanto presenciales como virtuales, destinadas a personas que sienten el llamado a volver a sí mismas y a ordenar su vida desde adentro.

¿Qué planes tenés para este año?

En el mediano plazo me proyecto ampliando la comunidad “Volvé a Vos”, con propuestas accesibles y sostenidas en el tiempo, que acompañen procesos reales y profundos, lejos de soluciones rápidas. Mi intención es seguir creando espacios donde la espiritualidad sea vivida con conciencia, responsabilidad y presencia en la vida cotidiana.

¿Cuál es tu diferencial?

Lo que considero que me diferencia es que he trabajado profundamente en mí misma. No transmito ni repito prácticas que no haya integrado antes en mi propia vida. Eso no significa tener una vida perfecta, sino una vida auténtica, donde pensamiento, sentir y acción van de la mano. No hablo desde un ideal, sino desde la experiencia y la coherencia posible.

Mi mirada es integradora y respetuosa de los procesos. No vendo soluciones mágicas ni creo en la magia, tal como suele entenderse desde lo inmediato o lo fantasioso. Sí creo en la magia y en la alquimia interior, pero como resultado de la conciencia, la responsabilidad personal y el compromiso con uno mismo. Honro los saberes ancestrales, como el yoga y el chamanismo, y también las miradas contemporáneas, como el counseling y las constelaciones familiares, entendiendo al ser humano como un todo.

¿Hay algo que cambiarías del camino que recorriste?

Cuando me pregunto si haría algo distinto, la respuesta no es simple. Hoy tengo una conciencia y una presencia que antes no tenía, y entiendo que muchas veces estar perdida es el verdadero punto de partida para encontrarnos. Si comenzara de nuevo, quizá confiaría más y sería menos rígida, aunque sé que incluso esa rigidez fue parte necesaria del aprendizaje.

Hoy, mi trabajo se centra en acompañar a personas que sienten el llamado a detenerse, escucharse y volver a sí mismas. Desde una espiritualidad encarnada y responsable, propone procesos de transformación reales, donde la intuición, la conciencia y la vida cotidiana no están separadas, sino profundamente integradas.



