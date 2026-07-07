Terrón Pastelería: Una dulce tradición familiar

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Evelyn Boehler, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

comencé en el mundo de la pastelería hace 10 años, desde casa, para hacer un extra y poco a poco me fui enamorando de este rubro. Elegí el nombre TERRÓN el cual ya es marca registrada y me acompaña en todos mis proyectos.

Actualmente tenemos una pastelería en Hernando con mi marido como socio y mi mamá acompañada de mi hermana tienen un local en Villa María con el mismo nombre.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Además de la venta local también empezamos a revender nuestros productos en comercios de localidades vecinas con la idea de poco a poco ir posicionando la marca en diferentes lugares.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Somos la única pastelería con venta al público en nuestra ciudad.

Donde hacemos mayor hincapié es en brindarle una solución a nuestros clientes. Tener stock y variedad de productos sabiendo que cuando vienen a nuestro local, algo de postre se van a llevar seguro. Las porciones de torta listas y las cajitas de bocaditos son uno de los productos que más se venden. Además de tortas y tartas que generalmente son a pedido. Aunque siempre tenemos disponibles todo tipo de opciones. Más de diez variedades en porciones, lo hacen un producto estrella ya que podes probar todas las semanas un sabor nuevo. La chocotorta fue nuestra última incorporación, Bizcochuelo de chocolate húmedo, con la típica crema de la chocotorta, la hacen una torta novedosa y deliciosa.

¿Qué proyectos tienen por delante?

Tenemos muchos proyectos a futuro. Lo primero es tener un transporte propio para poder llegar a más localidades.

Nuestro sueño es convertirnos en franquicia y que TERRÓN se conozca en toda la Argentina.

Datos de contacto:

Teléfono: 3534774151

Instagram: @terron.hdo @terron.express

Tik Tok @terron.pasteleria