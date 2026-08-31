El viaje de Máximo Bolocco por Amsterdam con su mamá, Cecilia Bolocco, y su marido: “Días inolvidables”

La debilidad más grande y la persona más importante de Cecilia Bolocco es su único hijo, Máximo Bolocco, fruto de su relación con el expresidente Carlos Menem. Madre e hijo mantienen un vínculo inquebrantable con una profunda relación de complicidad y afecto mutuo que se fortalece con los años, convirtiéndolos en un pilar fundamental el uno para el otro.

Durante el mes de agosto del 2026, mientras el joven estudiante de arquitectura realizaba una travesía en solitario por el viejo continente, el destino propició un esperado y feliz reencuentro en los Países Bajos. Su madre y su esposo Pepo Daire se unieron a su recorrido. Juntos transformaron una sección del itinerario personal de Máximo en una enriquecedora experiencia familiar, compartiendo caminatas y momentos únicos antes de los últimos destinos del joven.

El viaje de Máximo Bolocco

El viaje de Máximo Bolocco

El viaje de Máximo Bolocco: fotografía y arquitectura en Barcelona, y Ámsterdam con su mamá, Cecilia Bolocco, y su marido

Máximo Bolocco marcó su carrera en el mundo de la moda y las redes sociales, con su personalidad y su autenticidad. Sin embargo, también demostró su pasión por la arquitectura, anotándose en la carrera y recorriendo el mundo para aprender cada vez más. Es así como, durante agosto del 2026, inició una travesía en solitario por el continente europeo, impulsado por sus grandes pasiones creativas y el deseo de explorar nuevas perspectivas culturales . A través de su cuenta oficial de Instagram, el hijo de Cecilia Bolocco fue registrando cada paso de su aventura, que fusionó encuentros familiares, días de estudio y observación y vacaciones con amigos.

La primera parada de este enriquecedor itinerario fue la vibrante ciudad de Barcelona, un destino reconocido mundialmente por su riqueza artística y su emblemático patrimonio urbanístico. Durante su estancia en la capital catalana, el joven se sumergió por completo en un intensivo curso académico, diseñado específicamente para profundizar valiosas herramientas teóricas y prácticas, logrando fusionar sus conocimientos universitarios con técnicas avanzadas de fotografía y arquitectura. La experiencia le permitió analizar de cerca las obras de grandes maestros y capturar la esencia de los rincones barceloneses.

El viaje de Máximo Bolocco: fotografía y arquitectura en Barcelona

El segundo destino de esta gran aventura europea llevó al modelo directamente hacia los Países Bajos. En Ámsterdam, su trayecto en solitario se transformó en una cálida reunión familiar al encontrarse con su madre, Cecilia Bolocco, y el esposo de esta, el destacado empresario, José Patricio "Pepo" Daire. Los tres compartieron jornadas llenas de afecto, recorriendo tanto los bellos paisajes urbanos como los pintorescos senderos naturales que rodean la capital neerlandesa. Máximo retrató la complicidad de este reencuentro y no dudó en expresar lo significativo de este momento, destacando explícitamente en sus postales que habían sido "unos días inolvidables" en la mejor compañía antes de continuar con sus planes.

El viaje de Máximo Bolocco: Ámsterdam con su mamá, Cecilia Bolocco, y su marido

El viaje de Máximo Bolocco: cierre en Croacia y Gracia con amigos

Para concluir la extraordinaria travesía de Máximo Bolocco por el viejo continente, el modelo se trasladó hacia el sur de Europa para recorrer sus últimos destinos. En esta etapa final, visitó los paradisíacos paisajes de Croacia y la riqueza histórica de Grecia, compartiendo la aventura y divertidas postales junto a un gran amigo de viaje . Aunque su fascinación por el entorno urbano se mantuvo intacta y siguió con la arquitectura contemplando monumentos clásicos como el Partenón, el enfoque de la ruta cambió notablemente. El itinerario académico dio paso a una atmósfera mucho más distendida, donde creció el descanso propio de unas merecidas vacaciones de verano. Entre vuelos locales, playas mediterráneas y caminatas arqueológicas, el joven cerró con broche de oro un trayecto que combinó a la perfección el crecimiento profesional con el disfrute personal.

El viaje de Máximo Bolocco: cierre en Croacia y Gracia con amigos

El viaje de Máximo Bolocco: cierre en Croacia y Gracia con amigos

La enriquecedora travesía europea de Máximo Bolocco consolidó sus grandes pasiones artísticas en un recorrido perfecto que unió el aprendizaje, la amistad y el afecto familiar. Desde sus provechosas lecciones académicas iniciales hasta los inolvidables días de desconexión en el Mediterráneo, cada vivencia sumó un valor único a su crecimiento. Sin duda, el punto más entrañable de toda esta aventura fue el viaje de Máximo Bolocco por Amsterdam con su mamá, Cecilia Bolocco, y su marido, un hermoso reencuentro que quedó grabado en el corazón de los tres como una seguidilla de “días inolvidables” colmados de complicidad absoluta.

A.E