Ana Rosenfeld, abogada: “Nunca voy a pedir que un papá no vea a los hijos”

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, programa conducido por Marcelo Polino, la reconocida abogada especialista en divorcios Ana Rosenfeld habló con franqueza sobre uno de los temas más sensibles en su trabajo: la relación entre padres e hijos luego de una separación. Además, se refirió al polémico caso judicial que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara, aclarando detalles importantes sobre la situación económica actual entre la expareja.

Ana Rosenfeld//Caras TV

Ana Rosenfeld y su postura en los divorcios de parejas con hijos

“Nunca voy a pedir que un papá no vea a los hijos”, aseguró Ana Rosenfeld con convicción durante la entrevista para Caras Glam. La abogada explicó que existe un malentendido común sobre su rol y la forma en que actúa cuando se trata de la manutención infantil. “La gente piensa que voy a impedir que un papá vea a sus hijos y no es así”, sostuvo, desarticulando así cualquier prejuicio que pueda existir sobre su figura profesional y su ética en estos casos tan delicados.

Ana Rosenfeld//Caras TV

Ana coincidió en que el vínculo paterno-filial es fundamental, aun cuando los conflictos entre padres se vuelvan complejos. Sin embargo, también dejó en claro su postura firme respecto a las obligaciones económicas: “Lo que pasa es que si eventualmente el papá no paga la cuota alimentaria, me le voy a subir a caballito, pero nunca voy a decir, ‘No, por eso no ves a tus hijos’”.

Caso Mauro Icardi: Ana Rosenfeld asegura que Wanda Nara todavía no cobró

El tema de la cuota alimentaria volvió a estar en la agenda pública ante el caso judicial protagonizado por Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes mantienen actualmente disputas legales por alimentos y otros temas vinculados a su separación. Sobre este asunto, Ana Rosenfeld brindó un dato de interés que contradice algunas informaciones difundidas en los medio.

Ana Rosemberg y Marcelo Polino//Caras Glam

“Wanda todavía no cobró”, destacó la abogada, desmintiendo rumores publicados acerca del pago que Mauro Icardi habría realizado. En este contexto explicó: “Mostraron un recibo o dijeron que Mauro Icardi había pagado. Que raro La prensa se enteró antes que tribunales, porque en tribunales no había ninguna noticia".

Con esta revelación, Ana Rosenfeld aporta claridad sobre el avance del proceso judicial, dejando en evidencia la diferencia entre lo que circula públicamente y la realidad en los tribunales. Asimismo, su mirada experta permite entender mejor las mecánicas legales detrás de estos casos que captan gran atención mediática.