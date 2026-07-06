Ana Rosenfeld rompió el silencio sobre Mauro Icardi: “Nunca me pagó ni un café”

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, programa conducido por Marcelo Polino, la reconocida abogada y representante legal de Wanda Nara, Ana Rosenfeld habló sin filtros sobre Mauro Icardi, en medio del conflicto mediático y legal que lleva adelante la expareja. Además, habló de Martín Migueles y Nicolás Payarola.

Ana Rosenfeld//Caras TV

Ana Rosenfeld sobre su relación con Mauro Icardi

Durante la charla para Caras Glam, Ana Rosenfeld aclaró que, pese a los momentos vividos con Mauro Icardi cuando era pareja de Wanda Nara, nunca fue un vínculo basado en lo económico, sino que tenían en aquel entonces buena relación. La abogada y su marido Marcelo Frydlewski solían invitar en sus salidas al deportista y a la conductora.

“Hemos viajado juntos miles de veces, cuando la gente dice, ‘extrañas la billetera de Mauro’. Señores, Mauro me pagó nunca un café”, afirmó la profesional y agregó: “Cada vez que salíamos pagábamos nosotros, Marcelo y yo, éramos los grandes, Wanda y Mauro los chiquitos. Si estás con alguien que es menor que vos, invitás. Así que no lo extraño a Mauro desde ese lugar”.

Ana Rosenfeld//Caras TV

En esta línea, la letrada se refirió a la relación del jugador del Galatasaray y la conductora. “Extraño la pareja que formaban, la familia que formaban en el campo de la vida, como hicieron ellos su libro famoso, pero la realidad es que hubiera preferido que esto no siga como está siguiendo y se hubiese arreglado. No tanta bronca, no las cosas que están pasando entre ellos”.

Ana Rosenfeld sin filtro sobre Mauro Icardi: “Es un…”

Durante la entrevista con Marcelo Polino en Caras Glam, Ana Rosenfeld describió la personalidad de Mauro Icardi y dijo: “Wanda lo dijo varias veces, él se ofende cada vez que lo dice porque es un acuario jodido Mauro. Es rencoroso” y se pronunció sobre su deseo de que Wanda Nara e Icardi tengan un lazo. “Ojalá que se recupere la relación, que no exista más baches, porque son, como digo siempre, los padres de las mismas hijas, de los mismos hijos. Es feo cuando las familias se rompen”, expresó.

Ana Rosenfeld//Caras TV

Consultada acerca de Martín Migueles, el nuevo novio de la conductora de MasterChef, la abogada explicó: “No lo conozco, lo vi dos o tres veces. Sé que está pasando un proceso judicial importante, pero no sé si no hubiera sido la persona que expuso Wanda en los medios, si este hombre tendría algún tipo de visibilidad. Creo que lo visibilizó más Wanda Nara con él que el propio problema de él que lo desconozco, lo escucho por la tele”.

Finalmente, Rosenfeld se refirió al exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, quien afronta una causa judicial por estafa. “Él quería que yo me corriera porque no le servía algunas cosas que yo decía, pero la realidad es que cuando me propuso que firmemos juntos, que nos empecemos a seguir juntos por Instagram. Digo, ‘¿qué?’ Yo sigo a 120, 140 personas y no más porque no me interesa la vida de la gente que no conozco y que no tengo relación. No voy a estar mirando qué hizo”. Con estas declaraciones, Ana Rosenfeld aclaró varios aspectos del mundo Wanda Nara y mostrando otro costado que la gente desconocía.