Eunice Castro: “Me ofrecieron contar mi vida en un libro”

Durante años, Eunice Castro pareció tenerlo todo: belleza, reconocimiento y una carrera que la ubicaba en el centro de la escena. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa había una historia más compleja, hecha de silencios, heridas y reconstrucciones. Hoy, en una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Eunice habla desde la calma que solo llega después de atravesar el temblor. Una voz que no se justifica ni se defiende, solo se reconoce.

Eunice Castro y la posibilidad de un libro propio

“Por suerte no está todo contado. Pero queda mucho por decir”. La frase abre una puerta nueva, distinta a la de la exposición mediática del pasado. “En algún momento me propusieron un libro, y quizás pueda”, admite, con una serenidad que no es duda, sino madurez. “Me lo voy a tomar con mucho tiempo, cuando lo sienta”. El libro no sería para ajustar cuentas ni recuperar titulares. Sería para compartir un recorrido emocional que muchas personas, aun sin cámaras, también transitan. “¿Sabés la cantidad de gente que se me ha acercado cuando abrí y conté cosas?”. La respuesta pública fue inmensa y afectuosa, casi inesperada.

Eunice Castro +CARAS

Maugeri lo sintetiza en una frase que Eunice asiente con la mirada: si una sola persona se siente acompañada por tu historia, ya vale la pena. Ese sería el motor del libro, si llega: acompañar, comprender, resonar. No desde el dolor, sino desde cómo se lo atraviesa. Hubo un momento en el que Eunice se encontró en el vacío. “Me encontré sin nada. Totalmente sin nada”. Durante toda su vida había trabajado, había sido independiente y sostén emocional para los suyos. Y de repente, tuvo que reconstruirse casi desde cero.

Eunice Castro y la experiencia de empezar de nuevo

Lo hizo desde el trabajo, la constancia y el coraje cotidiano. “Volví a trabajar de lo que me gusta. Estoy haciendo lo que quiero”, dice, con una mezcla de alivio y orgullo ganado. Hoy, Eunice valora lo que antes pasaba inadvertido. Los pequeños gestos, los vínculos verdaderos, los tiempos lentos. “Mi familia siempre fue lo más importante.

Eunice Castro

Tenerlos ahora bien cerca me lo dio la vida”, afirma. Y agrega algo que suena a conclusión y, a la vez, a comienzo: “La vida me dijo: ‘Es por acá’, y acá estoy”. No es una historia de caída y ascenso, ni una moraleja de golpe y redención. Es la historia de una mujer que se eligió a sí misma. El libro, cuando llegue, no hará más que ponerlo en palabras.