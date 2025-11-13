Así fue el glamoroso cumpleaños de Eva, la hija de La Joaqui: ambientación shabby chic, spa y parque de juegos

La Joaqui no duda en mostrar su lado más romántico y familiero entre sus seguidores de toda la vida, quienes la acompañan en cada paso de su carrera musical. En esta ocasión, decidió celebrar junto a ellos el cumpleaños de Eva, su hija menor, quien decidió vivir un día de spa y juegos en su glamourosa casa. En sus historias de Instagram, la cantante mostró lo que la mini influencer pidió y la sonrisa de la pequeña ante su lujoso cumpleaños, con ambientación shabby chic.

El 12 de noviembre, la Joaqui enterneció a sus seguidores de Instagram con tiernas fotografías del cumpleaños de Eva, su hija menor. La niña celebró sus 7 años, rodeada de amigos y familia, y con un festejo temático. Con ambientación rosa y shabby chic, fusionando elementos antiguos y modernos en un estilo romántico y femenino, propuso una tarde a puro juegos y diversión, mientras se relajaban en una especie de spa íntimo solo para las niñas presentes, entre las que estaba Inti, la hija de Cazzu.

La lujosa casa de la Joaqui se tiñó de rosa, con una mesa cubierta con un mantel rosa con volados y estampado de cuadros pequeños. Sobre ella, se destacaban los arreglos florales con rosas rojas y flores rosadas, además de platos con frutas, bocaditos y dulces. Las niñas también tenían otro lugar con espejos rosas y camas en el suelo para disfrutar de una tarde de spa, luego de una larga jornada de juegos en el patio de su casa. Entre pinturas, corridas en el parque y relajación, la niña vivió un cumpleaños lleno de diversión y lujos.

El tierno mensaje de la Joaqui para su hija, Eva: "Ser tu mamá es una cosa espectacular"

En su cuenta de Instagram, la Joaqui dejó de lado su clásico estilo de escritura, para dedicarles unas tiernas palabras a su hija, quien cumplía 7 años. Junto a una foto y video del cumpleaños, la cantante expresó: "Ser tu mamá es una cosa espectacular, siempre tuviste un brillo característico y una originalidad trascendental. Mi bebe de ojos grandes, me das motivos para existir, me haces sentir increíblemente especial y elegida en un mundo que mira pero no ve".

De esta manera, destacó su rol en su vida, sobre todo ante los momentos difíciles que vivió y las críticas que recibió de las redes sociales y otras celebridades. "Jamás podría haberlo hecho sin vos, aplicado para todo en la vida. Gracias por elegirme, volviste la lluvia arco iris", expuso. Finalmente, lo terminó con un mensaje, que también iba dedicado a Shaina, su hija mayor. "Vos y tu hermana son la prueba de que también sé escribir cosas bonitas, le lavan la cara a mi rebeldía, me alivian el alma", cerró la cantante.

