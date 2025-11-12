El futbolista de Selección que terminó con la amistad de la China Suárez y La Joaqui: "Una obsesión por salir con los ex de las amigas"

En medio de la polémica por la entrevista que finalmente no dio la China Suárez en Luzu, Yanina Latorre reveló el motivo por el que la actriz se habría peleado con La Joaqui. La conductora explicó en Sálvense quien pueda (América TV) que la amistad entre la actriz y la cantante se terminó por un famoso futbolista.

El futbolista de la Selección que terminó con la amistad de la China Suárez y La Joaqui

Por primera vez, Yanina Latorre habló del motivo que habría provocado una pelea sin retorno entre la China Suárez y La Joaqui. Según contó en Sálvense quien pueda, la actriz y la cantante habrían puesto fin a su vínculo por un reconocido futbolista de la Selección de Colombia.

“Ellas fueron en un tiempo muy amigas, en la época en que la China Suárez quería ser cantante. Resulta que La Joaqui tuvo un novio que nunca trascendió tanto; en una nota dijo que vivía afuera, pero nunca lo aceptó públicamente. Yo voy a decir el nombre: es James Rodríguez”, reveló Yanina sobre la relación que habría tenido la participante de MasterChef Celebrity con el jugador.

Si bien nunca se confirmó el noviazgo, la panelista de LAM explicó que cuando la cantante terminó la relación, “automáticamente la China lo empieza a seguir en redes”. Además, agregó: “Se ve que James tiene un chofer, que es su hombre de confianza, y La Joaqui lo seguía. En las historias de Instagram ve a la China paseando en el auto con el chofer de James por Colombia”.

James Rodríguez

Por último, Yanina Latorre sentenció: “Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas. Ella quería un jugador de fútbol y lo encontró en Mauro Icardi. La Joaqui cortó y ella subió una selfie con el chofer de James Rodríguez en Colombia. Me lo van a negar, pero anótenlo”.

La Joaqui y la China Suárez

A pesar de las versiones que circularon en las últimas horas, ni la China Suárez ni La Joaqui hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Por ahora, ambas mantienen silencio y evitan referirse a los rumores sobre el fin de una de las amistades más mediáticas.