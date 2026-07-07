Aníbal Pachano dio detalles de su tratamiento contra el cáncer: “Hago quimio cada 21 días”

En una emotiva y sincera entrevista para el ciclo de entrevistas de Marcelo Polino en Caras Glam, el reconocido artista y coreógrafo Aníbal Pachano abrió su corazón para hablar sobre su estado de salud y su valiente batalla contra el cáncer. Con una expresión de fortaleza y esperanza, Pachano reveló detalles de su tratamiento y cómo afronta esta difícil etapa de su vida, marcando un ejemplo de resiliencia para sus seguidores y la comunidad artística.

Aníbal Pachano explicó cómo atraviesa su tratamiento contra el cáncer

Desde hace varios años, Aníbal Pachano ha sido una figura pública que trasciende su talento en el mundo del espectáculo. Su trayectoria, que incluye destacadas participaciones en teatro, televisión y danza, lo ha consolidado como uno de los referentes más importantes del ámbito cultural en Argentina. Sin embargo, en los últimos tiempos, su historia personal tomó un giro que conmovió a muchos: su lucha contra el cáncer.

Aníbal Pachano//Caras TV

En la entrevista, el icónico panelista de televisión contó con sinceridad la complejidad de su tratamiento para vencer la dura enfermedad: “Estoy haciendo quimio cada 21 días. El abdomen es como el segundo cerebro, entonces todos los órganos están muy juntos”.

Aníbal Pachano//Caras TV

En la entrevista, el hombre de la galera, también abordó cómo su entorno ha sido fundamental durante este camino. Pachano expresó que, con el apoyo de los profesionales de salud, pudo afrontar cada sesión de quimioterapia con esperanza y le brindó la seguridad de estar en buenas manos y de entender cada paso del proceso. "Y bueno, y me programé la cabeza, fui a Fundación Salud, los médicos son divinos”, expresó y explicó que la institución junto a su oncólogo Muggeri y el doctor Barros Schelotto de la Fundación Favaloro trabajaron en conjunto. "Estaban todos en comunicación”, detalló.

Aníbal Pachano//Caras TV

Aníbal Pachano y su conmovedora reflexión sobre el cáncer: “Entendí el para qué se instala en el cuerpo”

A pesar de la tormenta vivida, el director teatral indicó que enfrenta su problema de salud con una actitud positiva y proactiva frente al diagnóstico. “Entendí el para qué, por qué se instala en el cuerpo el cáncer. Yo dije, ‘voy a seguir como sea y acá estoy’. Me programé en que tenía que entender el para qué. No el porqué, el porqué ya está sucedió”.

Asimismo, enfatizó la importancia de salir adelante en su proceso de recuperación. “Fui entendiendo a través de la Fundación Salud, cómo hacer resiliencia. Hice como un cambio, así, desde la primera vez cuando pasó lo del cerebro, dije, ‘yo voy a seguir’. Como sea. Y acá estoy. Y estoy bien”, indicó Aníbal Pachano quien está dando día a día su batalla contra el cáncer.