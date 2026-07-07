La salud de Aníbal Pachano: “Me caí en la calle, el cáncer se disparó a la glándula suprarrenal y luego al hígado”

En una entrevista exclusiva y profundamente emotiva para Caras Glam, el reconocido coreógrafo y director teatral Aníbal Pachano se mostró más abierto que nunca al compartir detalles íntimos sobre su estado de salud y la lucha que enfrenta día a día contra una enfermedad. En el programa conducido por Marcelo Polino que se verá este martes 7 de julio a las 22 horas por Caras TV, el arista habló con sinceridad y valentía, dejando al descubierto el diagnóstico que ha marcado su vida.

Aníbal Pachano con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

Aníbal Pachano habló sobre cómo se enteró de su problema de salud

Durante el diálogo en Caras Glam, Aníbal Pachano comenzó su relato con una confesión que sorprendió a muchos: “Estoy en una etapa de tratamiento porque tuve un disparo el año pasado en junio, mayo empieza un proceso de operación porque el cáncer se dispara a una glándula que se llama suprarrenal derecha”. Con estas palabras, Pachano hizo referencia al momento en que su enfermedad avanzó y fue necesario intervenir quirúrgicamente.

Aníbal Pachano en Caras Glam//Caras TV

La historia detrás del diagnóstico es tan cotidiana como inesperada. Pachano contó cómo fue un accidente cotidiano lo que terminó llevando a la detección de la enfermedad. "Me doy cuenta en la realidad porque me caigo en la calle, me golpeo. Entonces, siempre si me pasa algo, tengo que ir a Fleni, bueno, me empiezan a hacer todos los estudios ahí", relató el artista.

Aníbel Pachano confesó el momento de incertidumbre

Durante la charla con Marcelo Polino, el artista indicó que la operación fue rápida y efectiva: “Me mandan a Favaloro con el Dr. Barros Schelotto y la verdad que me operan así en velocidad y salió espléndido”, afirmó. Pero la batalla no terminó allí. Un mes después de la intervención, cuando Pachano acudió a realizarse un control de rutina, llegaron noticias preocupantes: el cáncer había avanzado y se había extendido. “Al mes, cuando hago el estudio para saber que esté todo bien, me dicen que se disparó al hígado”, declaró con total honestidad el coreógrafo.

Aníbal Pachano en Caras Glam//Caras TV

A pesar de la gravedad de la situación, el coreógrafo admitió que ha intentado vivir esta nueva realidad con naturalidad y serenidad. Sin embargo, reconoció que ese momento de incertidumbre y miedo también lo alcanzó: “Esa vuelta sí me agarró un poquito de chucho manucho”.

La emisión completa de esta nota íntima y reveladora podrá verse a las 22 horas por Caras TV. Allí, Aníbal Pachano profundizará en aspectos inéditos de su vida personal y profesional, brindando un testimonio sincero y conmovedor sobre su experiencia con el cáncer y respondiendo a todas las preguntas del periodista Marcelo Polino. Sin duda, una oportunidad única para conocer de cerca a un artista que, más allá del escenario, demuestra día a día una enorme fortaleza humana y un compromiso invaluable con la vida.