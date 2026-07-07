Aníbal Pachano confesó cómo le cambió la vida el nacimiento de su nieto Vito

En una reciente entrevista para el ciclo Caras Glam, conducido por Marcelo Polino, Aníbal Pachano se abrió sobre cómo la llegada de su nieto Vito, hijo de su hija Sofía Pachano, ha transformado profundamente su vida. El reconocido coreógrafo y artista expresó con sinceridad el impacto positivo que este momento familiar ha tenido en su bienestar emocional y en su perspectiva de vida.
Aníbal Pachano: “Llegué a cumplir el sueño de estar con mi nieto y disfrutarlo”
Aníbal Pachano se convirtió en abuelo a principios de este año y a partir de ahí su vida dio un giro. “Llegué a cumplir el sueño de estar con mi nieto y disfrutarlo”, confesó el panelista de BTV, revelando que antes de la llegada de Vito sentía miedo de no poder vivir ese momento.
Con respecto al pequeño, el coreógrafo no dudó en expresar su admiración y el cariño que siente por Vito. “La verdad que el nene es amoroso y es divino y es una mezcla de los dos y tiene un buen humor, cosa que no se parece dar nada al abuelo”, expresó el panelista de BTV.
Por otra parte, el artista habló con orgullo y asombro sobre la transformación que ha observado en su hija Sofía Pachano desde que se convirtió en madre. “Me encanta ver a Sofía de mamá, me shockeó”, reconoció, dejando en claro que ver a la joven en este nuevo rol ha sido impactante y conmovedor. Sobre su propia evolución personal a partir de este evento familiar, comentó: “A partir de que nació Vito estoy totalmente distinto”.
Aníbal Pachano: “Estoy más calmo, no me importa tanto lo que sucede en el exterior
En cuanto a su estado, Pachano reconoció que la llegada de su nieto significó un cambio en su forma de enfrentar la vida cotidiana: “Estoy más calmo, no me importa tanto lo que sucede en el exterior y si tengo ganas trabajo, si no tengo ganas no”. En esta línea destacó que está bien en su trabajo televisivo en el programa BTV, destacando el espacio laboral que ocupa actualmente y su disposición para seguir activo profesionalmente cuando las circunstancias lo permitan. “Ahora estoy trabajando con Beto Casella que para mí es un capo”, afirmó.
Actualmente, Aníbal Pachano atraviesa un muy buen momento tanto en lo personal como en lo profesional, gracias en gran parte a la alegría que le brinda su primer nieto. Su testimonio sincero y emotivo para Caras Glam pone de relieve cómo la llegada de un nuevo integrante a la familia puede significar esperanza, renovación y un impulso para enfrentar la vida con una mirada distinta.