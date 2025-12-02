Bárbara Diez recuerda la boda que la lanzó a la fama: la de Julieta Ortega e Iván Noble

CARASTV

En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Bárbara Diez recordó el momento clave que marcó un antes y un después en su carrera. Aunque ya había organizado algunos eventos luego de su propio casamiento en el año 2000, fue la boda de Julieta Ortega e Iván Noble en 2002 la que proyectó su nombre de manera fulminante. Aquella celebración, que rápidamente se volvió tapa y referencia obligada en el mundo de las fiestas, la ubicó como una figura en ascenso. Y, sin buscarlo, se transformó en el “boom” que selló su entrada al universo mediático.

Bárbara Diez y la oportunidad que llegó por una recomendación inesperada

La historia comenzó de la forma menos planeada: con la recomendación del maquillador Sebastián Correa. Cuando Julieta le contó que no sabía cómo organizar su boda, él le habló de Bárbara y de la calidad inolvidable de su propio casamiento. Diez recordó que, al recibir el llamado, no podía creerlo. “No tenía oficina, no tenía fotos profesionales; llevé libros con post-its”, confesó con su característico sinceramiento. Esa honestidad directa fue su carta de presentación y uno de los rasgos que consolidó su sello profesional.

Bárbara Diez recordó la boda de Julieta Ortega e Iván Noble

Con Julieta, la conexión fue inmediata. Bárbara se dedicó a identificar el ADN de la pareja, como más tarde convertiría en una metodología propia. Desde ese primer encuentro, entendió que el desafío no era imponer un estilo, sino interpretar un universo emocional. La celebración, al aire libre y con una estética que fusionaba delicadeza y personalidad, se convirtió en un punto de referencia para la industria. Y, casi sin proponérselo, también en su carta de lanzamiento.

Bárbara Diez y el impacto de un evento que cambió su carrera

Tras aquella boda, los llamados comenzaron a multiplicarse. “Fue el ‘boom’”, resumió Diez, todavía con una mezcla de asombro y gratitud. La exposición mediática que generó la tapa de CARAS amplificó su nombre en un país donde, por entonces, el concepto de wedding planner no estaba tan desarrollado. Cada nuevo cliente llegaba con la misma pregunta: “¿Quién organizó la boda de Julieta Ortega?”. La respuesta se volvía cada vez más conocida: Bárbara Diez.

Bárbara Diez y Héctor Maugeri en +CARAS

Ese evento no solo impulsó su carrera, sino que también afianzó su estilo: la sinceridad como regla, la búsqueda de equilibrio como principio estético y la lectura emocional como punto de partida. “La gente cree que tiene que gustarme lo que ellos eligen, pero no se trata de mí”, recordó. Su misión era traducir deseos ajenos, incluso cuando no coincidían con los propios. Allí radicaba su sensibilidad, su criterio y su talento.

En retrospectiva, hoy reconoce que aquella boda fue mucho más que un encargo: fue una puerta abierta a un universo de posibilidades. Se transformó en el primer gran capítulo de una trayectoria que luego incluiría celebraciones icónicas, una empresa referente y un estilo que redefinió los eventos en la Argentina. Y todo, como suele suceder con lo inolvidable, comenzó con un gesto simple: una recomendación sincera y una profesional dispuesta a presentarse tal cual era.