Anita García Moritán y Sarah Burlando cautivaron con la imagen que demuestra su gran amistad: "Cuando tu amiga te ayuda a brillar"

Anita García Moritán y Sarah Burlando son grandes amigas, y pasan mucho tiempo juntas. Sus respectivas madres, Pampita y Barby Franco, se encargan de tomarles fotos y subir a las redes sociales lo unidas que son. Esta vez, la esposa de Fernando Burlando mostró la divertida tarde que disfrutaron juntas y enterneció a todos los usuarios.

El pasatiempo favorito de Anita García Moritán y Sarah Burlando

La amistad entre Pampita y Barby Franco se ve reflejada en el vínculo cercano que tienen sus hijas Anita García Moritán y Sarah Burlando. Las pequeñas comparten mucho tiempo juntas, ya sea jugando o aprendiendo nuevos hobbies. En las últimas horas, una tierna postal de ambas llamó la atención en Instagram y demostró, una vez más, lo mucho que se quieren.

La encargada de compartir la imagen, a través de sus historias de esta red social, donde reúne más de dos millones de seguidores, fue Barby Franco. "Cuando tu amiga te ayuda a brillar", escribió la modelo junto a la fotografía que mostraba el pasatiempo favorito de las pequeñas.

Anita García Moritán y Sarah Burlando

En la misma se la podía ver a Anita García Moritán disfrazada de princesa con un adorable vestido violeta, corona, guantes y una pequeña cartera mientras a su lado estaba Sarah Burlando mirándola feliz y sonriendo. Ella no tenía un disfraz sino un look casual, compuesto por una remera del personaje de Peppa Pig.

Tal como reveló Barby en su posteo, su primogénita ayudó a su amiga a vestirse y tras ver el resultado quedó encantada. Este gesto de cariño y complicidad entre las niñas enterneció a todos en las redes, quienes destacaron la naturalidad con la que ambas disfrutan de su amistad y de los juegos propios de la infancia.

Anita García Moritán

En otra publicación, Barby Franco mostró en detalle el look de Anita García Moritán mientras ella posaba mirando hacia arriba y con su mano sobre la frente. De fondo se puede ver la habitación de su niña, repleto de juguetes y peluches, que se destaca por su decoración botánica. De esta manera, Anita García Moritán y Sarah Burlando cautivaron con la imagen que demuestra su gran amistad. "Cuando tu amiga te ayuda a brillar", escribió la esposa de Fernando Burlando resaltando la acción de su primogénita.

Sarah Burlando mostró el nuevo outfit que le regaló Pampita y su match con Anita García Moritán

Sarah Burlando y Anita García Moritán son las nuevas pequeñas fashionistas que se roban toda la atención en las redes sociales. Apasionadas por el color rosa, los paseos al aire libre y los deportes extremos, las niñas de dos y cuatro años se llevan muy bien y casi siempre están juntas.

Así lo dejan en claro sus madres, Barby Franco y Pampita, quienes a través de Instagram no dejan de compartir postales de la complicidad y el gran vínculo que mantienen. De hecho, ambas toman clases de equitación y se muestran felices de poder conectar con los caballos. En el último posteo de Barby, Sarah y Anita están disfrutando de una tarde a punto de comenzar esta actividad. La postal reflejó, sin dudas, ternura, estilo y una amistad que enternece a los usuarios.

Sarah Burlando y Anita García Moritán

Los looks matchy matchy estuvo compuesto por conjuntos idénticos, con una estética clásica y prolija en tonos neutros. Sarah Burlando y Anita García Moritán llevan camisetas blancas de manga corta con cuello alto, combinadas con pantalones beige de montar, que cuentan con refuerzos marrones en la parte interior de las piernas para mayor comodidad al andar a caballo.

Sus outfits se completan con cinturones al tono, cascos y botas negras, un calzado infaltable para esta disciplina. El detalle más encantador que Barby Franco no dudó en revelar fue que Pampita tuvo el gesto de regalarle a Sarah el mismo look que lleva su hija para que estén combinadas. "Gracias por mi outfit", escribió la top model agradeciendo el obsequio de su amiga.

De esta manera, la modelo y conductora quiso que la primogénita de Barby Franco compartiera con su hija Anita García Moritán no solo la experiencia de montar juntas, sino también el mismo uniforme que las hace lucir como verdaderas compañeras de equipo. Ellas completamente sorprendidas no dudaron en posar con felicidad y entusiasmo.