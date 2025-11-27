Pampita y Anita García Moritán deslumbraron con los vestidos floreados que reafirman las tendencias de esta temporada

Pampita y Anita García Moritán conquistaron a sus seguidores con una sesión de fotos que combinó ternura y moda. La conductora y su hija posaron juntas para mostrar dos looks espectaculares que reafirman las tendencias de esta temporada primavera - verano.

Pampita y Ana García Moritán deslumbraron con looks que reafirman las tendencias de la temporada

Siempre impecable y dueña de una presencia que combina frescura, elegancia y naturalidad, Pampita volvió a cautivar con un look que reafirma por qué es una de las referentes indiscutidas de la moda. En esta ocasión, la modelo apostó por un vestido floreado de Carolina Herrera que fusiona romanticismo y sofisticación.

Pampita y Ana García Moritán

El vestido, confeccionado en satén negro, presenta un imponente estampado floral en tonos violáceos. El corte al cuerpo y el escote delicado, acompañado por finos breteles, suma un toque sensual sin perder la elegancia que caracteriza a la firma. Completa el estilismo con sandalias negras de taco aguja, un clásico que estiliza al máximo y que ella lleva con la naturalidad de una verdadera fashion icon. El beauty look, con labios rojo intenso y ondas sueltas, aporta el equilibrio perfecto entre glamour y frescura.

Pero si su aparición ya era impecable, la presencia de su hija, Anita García Moritán, añadió un capítulo encantador a las fotos. La pequeña lució un vestido blanco confeccionado en un texturado de flores en relieve que le da movimiento y volumen. Los volados en las mangas y el tono puro del diseño refuerzan esa estética de “mini princesa” que conquista a los fanáticos. Sus sandalias blancas completan el look con dulzura y simpleza.

Así fue el impactante look floreado de Pampita

Juntas, madre e hija protagonizaron un momento donde la moda trasciende la tendencia para transformarse en un gesto de complicidad y belleza compartida. Entre abrazos, sonrisas y estilo impecable, Pampita y Ana García Moritán demostraron que el glamour también puede vivirse en familia.