El programa de este miércoles de MasterChef Celebrity trajo la tan conocida renuncia de Valentina Cervantes al programa. La joven, que se destacaba como una de las mejores concursantes, dijo adiós para volver a Inglaterra y, según ella misma dijo, poder enfocarse en su familia. Una imagen que conmovió a todos y culminó con un abrazo, un tanto frío, con Wanda Nara.

La opinión de Valu Cervantes sobre Wanda Nara

Gestos de cariño aparte, y tras salvar a un compañero de la eliminación, Valu Cervantes se sentó algunos minutos después en el ciclo de Vero Lozano, para conversar sobre su paso por el reality de cocina. Allí, explicó sus motivaciones detrás de esta decisión, sí, pero también habló finalmente de su relación con Wanda Nara.

Valu Cervantes junto a sus hijos en MasterChef Celebrity.

Su vínculo con Wanda Nara es uno de los puntos más marcados de su participación. Desde los rumores que indicaban que la conductora se había acercado a Enzo Fernández, todos los ojos se centraron sobre ellas e incluso llevó a una aclaración. “Todo lo que te dice sobre un mensaje mío a tu marido, no es verdad”, le dijo la madre de Isabella y Francesca “en vivo”, lo que llevó a que Cervantes respondiera con un gesto afirmativo.

Por todo eso, la pregunta por parte de Vero Lozano fue totalmente inevitable. Valu reconoció que, una vez grabado el programa, se ve que quizás no se llevan tan bien, pero intentó quitarle peso. “Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”, aclaró.

De inmediato, explicó las diferencias que tenía con la conductora y se mostró muy sincera, aunque sin perder las formas. “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada en todo”, dijo.

Tras esas palabras, quiso mostrar que la relación entre ambas era buena y dio un ejemplo concreto de un gesto que había sucedido durante la grabación. “Cuando hicimos la hamburguesa, me ayudó ella porque era justo la hamburguesa de ella. Y me ayudó para ver cómo era bien la mayonesa, que a ella le gustaba que yo no sabía”, cerró.

La reacción de Wanda Nara a la despedida de Valentina Cervantes

Fiel a su estilo, y conocedora absoluta de lo que se dice en redes, en los portales de noticias y en cada programa de espectáculos, Wanda Nara reaccionó de manera directa a la despedida de Valu. La conductora compartió una foto de las dos juntas en pleno programa, con un corazón y un emoticón de cocinera. Algo que no suele hacer con otros participantes, con los que, salvo Maxi López, intenta no mostrarse tan cercana.

La foto que compartió Wanda Nara.

De esta manera, Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity y aclaró lo que piensa sobre Wanda Nara. Solo el tiempo dirá si todo sigue tan amigable como parece ser hasta ahora o si, finalmente, los rumores que tanto se esparcieron terminan siendo ciertos.