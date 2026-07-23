Así está hoy Bauti Vicuña: el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña

Bautista Vicuña es uno de los hijos de famosos que logró ganarse un lugar en los medios, especialmente en el mundo del streaming. El joven de 18 años, hijo de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain y nacido el 29 de febrero de 2008, comenzó a mostrar un interés similar al de sus padres por el mundo del entretenimiento, aunque mantiene un marcado bajo perfil. A través de sus redes sociales, tanto sus padres como él mismo comparten algunas imágenes de sus actividades, lo que genera un gran interés entre sus seguidores y la comunidad digital que rodea a su familia.

Los primeros pasos de Bautista Vicuña, el hijo de Benjamín Vicuña y Pampita, en la TV

Tanto Pampita como Benjamín Vicuña siempre hicieron parte a sus hijos de su vida pública. Imágenes en eventos, vacaciones en familias, cumpleaños o reuniones sociales eran un momento perfecto para disfrutar de sus hijos y compartir imágenes en sus redes sociales. A medida que fue creciendo, Bautista Vicuña fue adentrándose más en un mundo tan versátil como desafiante: el del entretenimiento.

Álbum de fotos de Bautista Vicuña | Instagram

Siempre seguido de cerca por sus padres, Bautista logró ganarse de a poco un lugar en los medios de comunicación. Durante su paso por Los 8 escalones del millón (eltrece), programa que su madre condujo durante algunos meses, el joven participó activamente del ciclo de preguntas y respuestas y conquistó al público con su soltura y espontaneidad. Sin embargo, fue en 2025 cuando dio un gran salto de formato y pasó de la televisión tradicional al streaming, donde comenzó su propio proyecto con transmisiones en vivo vinculadas al mundo del boxeo.

En sus comienzos, Bautista incursionó en la plataforma de Twitch, donde comenzó a realizar transmisiones en vivo y a interactuar con su comunidad. Allí transmitía ocasionalmente juegos y contenidos de entretenimiento. Con el tiempo, decidió trasladar su contenido a Kick, plataforma en la que continuó desarrollando su faceta como streamer.

Bautista Vicuña | Instagram

La carrera deportiva de Bauti Vicuña: de creador de contenidos a boxeador

En su biografía de Instagram, Bautista Vicuña se define a sí mismo como “creador de contenidos” y reúne a casi 400 mil seguidores. Además, su cuenta de TikTok funciona como una ventana a su pasión por el mundo del boxeo, una actividad que lo llevó a dar sus primeros pasos dentro del cuadrilátero el pasado 18 de abril. Su debut y su destreza en kickboxing representó un paso significativo en su formación deportiva y una experiencia que marcó el inicio de un futuro prometedor en la disciplina.

Como en cada uno de sus proyectos, contó con el respaldo de sus padres, Benjamín Vicuña y Pampita. Durante aquella jornada, ambos registraron algunos momentos de la pelea y acompañaron de cerca al joven, quien siguió con atención las indicaciones de su entrenador y demostró constancia, compromiso y disciplina frente al desafío deportivo. Más allá de ser el hijo de dos figuras muy conocidas del espectáculo, el influencer parece decidido a construir su propio recorrido desde un perfil híbrido. A través del deporte y de las redes sociales, busca mostrar sus intereses personales y marcar una identidad propia dentro del mundo digital.

En varias oportunidades resaltó que su ilusión es formar parte de Párense de Manos, el popular evento de boxeo que reúne a figuras del mundo digital y del espectáculo. De concretarlo, el joven no solo tendrá la oportunidad de medirse frente a otras personalidades, sino también de demostrar que su lugar en el ambiente no depende únicamente de su apellido, sino también de su esfuerzo, su preparación y sus propias ambiciones.

Bautista Vicuña | Instagram

Bautista Vicuña como modelo de campaña publicitaria

Para Bautista Vicuña, desenvolverse frente a las cámaras parece ser algo natural. Desde muy pequeño creció rodeado de figuras vinculadas al mundo del espectáculo y la comunicación, una experiencia que le permitió familiarizarse con distintos escenarios y formatos. Con una personalidad versátil y polifacética, fue explorando diferentes facetas; una de ellas, la actuación y el modelaje.

Bautista Vicuña | Instagram

Uno de sus primeros acercamientos a este mundo fashionista fue en 2021, cuando protagonizó junto a su padre una campaña publicitaria para una entidad bancaria. Con apenas 13 años, se animó a ponerse frente a las cámaras y compartir algunas escenas con el intérprete chileno, dando sus primeros pasos como actor y modelo. La dupla volvió a trabajar junta en 2022, cuando protagonizó una campaña de fotos por el Día del Padre para una reconocida cadena de perfumerías.

En el desarrollo de su carrera, el mayor de los hermanitos Vicuña también cuenta con el respaldo de Grupo Mass, una agencia de representación y management de talentos que trabaja con figuras del mundo del entretenimiento, la publicidad y las redes sociales. A través de esta compañía, el joven puede gestionar distintas oportunidades profesionales vinculadas a su faceta como creador de contenidos, modelo y personalidad del ambiente digital.

Bautista Vicuña | Instagram

La faceta familiar de Bautista Vicuña

Más allá de sus proyectos personales, Bautista Vicuña mantiene un fuerte vínculo con su familia. En sus redes sociales suele mostrarse muy unido a sus hermanos Beltrán, Benicio y Anita García Moritán -por parte de Pampita- y a Magnolia y Amancio -por parte de su papá- y compartir distintos momentos junto a ellos, además de acompañar a sus padres en vacaciones y diversas actividades.

Pampita, Bautista Vicuña, Anita García Moritán | Instagram

En estas vacaciones de invierno, el adolescente se encuentra junto a su mamá y sus hermanos en Villa La Angostura, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Patagonia. A través de las imágenes que comparten, se los puede ver disfrutando de distintos momentos juntos en la nieve y demostrando la cercanía que mantienen. La relación entre madre e hijo se caracteriza por el afecto y el acompañamiento constante, ya que suelen etiquetarse en ambas redes orgullosos el uno del otro.

Con una personalidad versátil y polifacética, Bautista Vicuña, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, continúa explorando distintas facetas dentro del mundo del entretenimiento, mientras también se permite disfrutar de momentos en familia. Desde la actuación y el modelaje hasta el streaming y el boxeo, el joven logró construir un camino propio y demostrar que, más allá de pertenecer a una familia reconocida, cuenta con intereses, disciplina y ambiciones propias. Con el respaldo de sus seres queridos y una creciente presencia en las plataformas digitales, el adolescente de 18 años se proyecta como una figura con múltiples posibilidades dentro del ambiente.