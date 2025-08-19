Olga Garaventa recordó cómo fue que Roberto Sánchez —el inolvidable Sandro—, le pidió casamiento. Durante su paso por +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas de Héctor Maugeri, la última mujer del icónico cantante y la única que dio el sí ante un juez y ante un cura, revivió detalles de una historia de amor que desafió mitos y superó cualquier ficción, en la previa al día en que el Gitano hubiera cumplido 80 años.

La relación entre Olga y Sandro comenzó en 2004 y se prolongó hasta los últimos días del artista, quien falleció el 4 de enero de 2010. La pareja vivió esos años con intensidad y complicidad, pese a que el cantante ya atravesaba serios problemas de salud debido a las consecuencias del tabaco. Finalmente, el 13 de abril de 2007, en la casona de Banfield —la misma que las fanáticas conocían como la “mansión del misterio”— se celebró el primer y único matrimonio de Sandro.

Olga Garaventa revela cómo Sandro le pidió casamiento

“¿Cómo fue que Sandro te pidió casamiento?”, le preguntó Maugeri en un momento de la entrevista. Olga no dudó en recordar: “No puede ser en este momento de salud. Le dije: ‘Bueno, lo vamos a hablar’. Lo dejamos ahí en stand by, pero él insistía. Hacía un año que me venía diciendo”.

La negativa inicial de Olga tenía una explicación muy clara: “Yo no quería ese compromiso porque él fue soltero toda la vida y casarse iba a ser un lío con sus nenas, porque ¿quién no querría ser la mujer de Sandro?”.

Olga Garaventa y Sandro.

Además, pensaba en las consecuencias públicas que podría traer semejante decisión. “Yo le expliqué: no es que yo no quiera o que te esté ninguneando, pero sos una persona sumamente importante, sos el soltero de América y convertirte en casado no sé si no será perjudicial para tu carrera”, relató.

La decisión de Sandro

Pero Roberto Sánchez estaba convencido. Su respuesta fue tan firme como sorprendente para Olga: “Él me dijo: ‘Yo ya llegué a un punto en el que yo me quiero casar, no me interesa, lo mío ya fue’”.

El beso de Olga Garaventa y Sandro en su casamiento.

Ese deseo de formalizar su amor fue más fuerte que cualquier temor. Finalmente, la pareja decidió casarse en la intimidad de su hogar. “Nos casamos en casa porque él me dijo: si voy al registro civil se lo rompen y yo termino internado. Fue un momento sumamente especial”, recordó emocionada.

Cuando Maugeri le preguntó qué había visto Sandro en ella que no había encontrado en otras mujeres, Olga respondió con humildad: “Yo no sé qué habrá visto. Habrá visto algo diferente, especial, pero no me lo dijo”.

Olga Garaventa recordó su casamiento con Sandro, el gran amor de su vida.

Olga también se permitió reflexionar sobre lo inesperado de su propia historia. “Si alguien me hubiera dicho en mi juventud que me iba a casar a los 52 años con Sandro, hubiera dicho que no. Yo nunca fui fan de él. Fue un combo que, por momentos, me sacaba de contexto”.

De esta manera, Olga Garaventa revivió en +CARAS con Héctor Maugeri cómo fue que Sandro, a pesar de los miedos y prejuicios, decidió casarse por primera y única vez en su vida. Una decisión que selló la historia de amor más trascendente de su vida y que, en palabras de Olga, estuvo marcada por la simpleza y la intensidad de un vínculo que sigue conmoviendo a los fanáticos del Gitano a 80 años de su nacimiento.

MDP