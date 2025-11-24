Daniel Rossi contó cómo decidió terminar su romance con Madonna: “Terminamos por teléfono. Le dije: ‘Fuck you, señora’”

CARASTV

En una conversación intensa con Héctor Maugeri para +CARAS, Daniel Rossi, ex modelo argentino que vivió de cerca la intimidad de una de las artistas más famosas del mundo, recordó el final abrupto de su relación con Madonna. Contó que la separación no tuvo glamour ni un cierre ceremonioso, sino una escena seca, cortante y casi cinematográfica. “Terminamos por teléfono”, dijo, como quien revive algo increíble incluso para sí mismo.

Sin eufemismos, Rossi confesó: “Le dije: ‘Fuck you, señora’”, una frase que hoy cuenta entre risas pero que en su momento marcó un quiebre definitivo. El invitado explicó que la ruptura ocurrió mientras él trabajaba en Arizona, en un momento de distancia y de tensiones acumuladas. Dijo que Madonna era “muy celosa” y que eso generaba discusiones frecuentes, aunque reconoció que parte de ese conflicto tenía sustento. “Tenía razón, porque yo estaba con una piba del hotel”, admitió con sinceridad

Daniel Rossi: “La relación estaba basada en la sexualidad y la pasión”

Con franqueza absoluta, Rossi definió la relación como un vínculo intenso e impulsivo. “La relación estaba basada en la sexualidad y la pasión”, afirmó, sin reservas. Contó incluso que esa intensidad le generó interferencias en su trabajo como modelo, especialmente cuando debía realizar producciones de desnudo. “No tenía erección para las fotos”, dijo, recordando cómo esa tensión interna le jugaba en contra en sesiones que exigían concentración.

A la diferencia de idiomas también le encuentra un matiz simpático. “Yo hablaba algo de inglés y ella algo de español”, recordó, explicando que esa mezcla generaba un diálogo particular, a veces caótico, pero siempre cargado de química. Sin embargo, con el tiempo, la pasión empezó a convivir con los celos y las presiones externas. Y ese equilibrio frágil terminó erosionando el vínculo.

Daniel Rossi: “Me bajó de una producción con Claudia Schiffer porque la odiaba”

Uno de los episodios más llamativos que Rossi revive tiene que ver con la influencia que Madonna llegó a tener sobre su carrera. Contó que lo habían seleccionado para una producción fotográfica muy importante, con Claudia Schiffer, pero que nunca llegó a concretarse. “Ella me bajó de los castings”, dijo sin vueltas en +CARAS. “La odiaba a Claudia Schiffer”. Rossi explicó que se enteró estando en Texas, mientras trabajaba en otra campaña, y recibió la noticia de que la sesión había sido cancelada sin explicación.

“No sé por qué la odiaba”, dijo, todavía intrigado por esa enemistad que él no comprendía. Lo cierto es que aquel episodio se sumó a otras situaciones complejas, sobre todo las vinculadas al asedio de la prensa y la incomodidad pública. En otro momento de la entrevista, el exmodelo contó que salir con Madonna era “tedioso”, que sufría un acoso que “no le pertenecía” y que evitaba los lugares públicos, algo que ella entendía pero no siempre podía esquivar.