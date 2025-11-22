Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló el motivo por el que abandonó su carrera como modelo

Sofía Solá es la hija de Maru Botana y este año se convirtió en una de las influencers favoritas de Tik Tok. La joven de 20 años comparte su gusto por la moda, sus momentos en familia y sus pasatiempos en la red social, conquistando así a miles de usuarios. En esta oportunidad, se sinceró y reveló que la llevó a dejar su carrera como modelo.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, contó por qué decidió no ser modelo

Mediante un video grabado desde la galería de su casa y con un look casual, Sofía Solá quiso contar los motivos por los cuales abandonó el modelaje. Si bien la hija de Maru Botana asiste a importantes eventos de firmas de indumentaria y en la actualidad se volvió un rostro conocido por su desempeño en las redes sociales, lo cierto es que tiempo atrás se anotó para seguir esta profesión y luego decidió dar un paso al costado.

"Yo en su momento fui modelo, pero fui por, nada, dos años y como que entendí que ese mundo no era para mí", comenzó la joven en su cuenta de Tik Tok. Luego, agregó sobre este ambiente: "Yo no me sentía cómoda. No me parecía que iba con mis valores ni pensamientos, seguir el rumbo del modelaje, y más si es como un mundo muy estricto”.

Maru Botana y su hija Sofía Solá

En este sentido, Sofía Solá aseguró que la exigencia y la rutina propia del modelaje le resultaron incompatibles con su forma de ser: “Tenés que clavar la carrera al hombro porque es superexigente y tenés que cumplir con un montón de cosas. Entonces, yo, bueno, ahí hubo un momento que odié todo eso".

Además, contó que en aquel entonces temía mostrarse en público. “Le tenía mucho miedo también a los eventos, todo lo que sea exposición”. Sin embargo, Sofía Sola relató que con el correr de los años pudo transformar su mirada y fortalecer su autoestima. “Este año arranqué a ponerle más pilas de un lado como... Tuve un lado de seguridad hacia mí misma... más allá de haber cara bonita, cuerpo o lo que sos físicamente, sos una persona detrás”, expresó con tono nervioso y tratando de ser lo más clara posible con sus seguidores.

Sofía Solá

Acto seguido, Sofía Solá explicó sobre su nueva visión: “Invertí el pensamiento de que me están invitando a un evento porque soy de cara bonita, sino que lo invertía por el hecho de que me están invitando a mí como persona”. A partir de entonces, contó que comenzó a sentirse más segura y a disfrutar más de estos momentos.

“Hoy es algo, obviamente, a veces tipo me quiero matar... pero sí abrazándome a mí misma, mucho más de un lado tipo: che, bueno, hoy no me levanté bárbara. Tengo que ir igual porque ya confirmé, pero lo hago de otro lado, tipo de un lado mucho más amigable conmigo misma”, concluyó.

De esta manera, Sofía Solá, hija de Maru Botana, reveló que el motivo por el que abandonó su carrera como modelo se debió a la incomodidad que le provocaban las constantes obligaciones y la mirada superficial que existen en este ambiente, los cuales remarcó que no iban con ella y sus principios.

Sofia Solá, la hija de Maru Botana, lleva un accesorio que no se saca nunca: por qué es tendencia

Sofía Solá es la segunda hija de Maru Botana. Al igual que su madre, la joven de 20 años comenzó una carrera en el ambiente artístico. A diferencia de su madre que se dedica a la gastronomía, trazó su camino en el mundo de la moda potenciando su imagen pública en campañas para reconocidas marcas y mostrándose genuina en redes sociales. Tal es así que, con más de 50,6 mil de seguidores, la fashionista posiciona su perfil y la convierte en fuente de inspiración en las últimas tendencias.

En el caso este caso, su elección de llevar una cruz dorada a cada lugar a donde va podría interpretarse como una forma de conectar con sus raíces y, al mismo, tiempo que expresa su propio estilo y personalidad. La cruz, más allá de su significado religioso, es un símbolo visualmente poderoso y estéticamente atractivo, el cual invita a que cada uno lo porte brindándole su propia impronta.

Maru Botana y Sofía Solá

Su forma simple y elegante lo convierte en un elemento versátil que puede complementar una amplia variedad de looks, desde el más casual hasta el más sofisticado. La influencer, con su estilo fresco y juvenil, supo incorporar la cruz dorada a sus diversos outfits de manera natural y armoniosa, demostrando que este elemento puede adaptarse a cualquier ocasión: desde días de playa, presencias en eventos o cenas, hasta en acciones cotidianas de su vida.

La cruz dorada, al ser un símbolo con múltiples significados y que no conoce de géneros, permite a cada persona interpretarla y adaptarla a su propio estilo. Para algunos, puede ser una declaración de fe; para otros, una simple pieza de joyería que complementa su atuendo; y para otros, una forma de desafiar las convenciones y transformar los significados tradicionales. No obstante, la influencia de Sofía Solá en la difusión de tendencias y formas de resignificar y poner en valor creencias ancestrales es innegable.

Sofía Solá

Al lucir esta cruz de manera constante, la fashionista contribuyó a popularizar el accesorio entre sus seguidores y a convertirlo en un objeto de deseo e inspiración para muchos. Asimismo, utiliza otros colgantes dorados para combinar texturas inesperadas con acabados y formas que realzar su imagen. Además, la presencia de los aretes en forma de argolla funciona como el equilibrio ideal para resaltar su rostro.