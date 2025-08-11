En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (Caras TV), Marcelo De Bellis recordó una de las anécdotas más intensas y formativas de su carrera actoral: el día en que Agustín Alezzo, uno de los maestros de teatro más respetados de Argentina, le dijo que era “el peor actor” que había visto en su vida.

De Bellis, el actor que dio vida a Dardo Fuseneco en Casados con hijos, relató que el encuentro con el prestigioso profesor se dio casi por casualidad. “Yo venía de la casa de Gerardo Romano, que tenía un ex suegro que era compañero mío de teatro, Alberto Chenko. Le decíamos Chenko, se llamaba Alberto Schavelson. Vengo en el colectivo y lo veo a Alezzo. Me bajo y le digo: "Agustín, leí en una nota que decía que su éxito es el éxito de los demás y yo quiero tener éxito". El tipo se estaba prendiendo un cigarrillo, me dijo "Tranquilícese. Mire, yo en este momento no estoy dirigiendo nada, lo invito si quiere a participar del curso de ingreso de mis clases". Y quedó”, relató.

El gran maestro de actores, Agustín Alezzo, falleció en el año 2020.

Meses después, en el cumpleaños de Alfredo Alcón, volvieron a verse y el director le propuso presentarse. De Bellis se preparó con dedicación para interpretar un monólogo de Hamlet, cuidando cada detalle: “Me puse una mascarilla, un semicírculo de velas, todo de negro… y arranqué”. Sin embargo, la audición duró apenas 30 segundos antes de que Alezzo lo detuviera.

“Yo hace 20 años que doy clase de teatro y he visto malos actores, pero usted es el peor actor que vi en mi vida. Lo más grave es que usted cree que es buenísimo”, recordó De Bellis que le dijo el maestro. Pero la historia no terminó ahí: Alezzo también le confesó que lo único que le interesaba era su personalidad y lo invitó a sus clases.

Marcelo De Bellis en los estudios de Caras TV.

Con desparpajo, De Bellis le pidió ingresar directamente a tercer año, y para su sorpresa, Alezzo aceptó. “Me amó. Algo vio. Me encantó su devolución”, dijo el actor, quien con el tiempo se convirtió en uno de sus alumnos favoritos.

Lejos de quedarse con la herida de la crítica, Marcelo De Bellis supo interpretar la mirada de su maestro: “Sus ojos decían ‘no le tenés miedo al ridículo, sos un lanzado, yo te voy a ordenar’”. Así comenzó una relación de respeto y admiración que el actor atesora hasta hoy: “Agustín Alezzo fue mi gran maestro”.

