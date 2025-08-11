“La vi y si me da bola, me caso”: Marcelo De Bellis y la insólita historia de amor con su esposa

En su paso por +CARAS, Marcelo De Bellis abrió su corazón en una charla íntima con Héctor Maugeri, donde habló como nunca de su historia de amor con su esposa, Marisol Grasso, y de lo que significa para él la paternidad tardía. Entre anécdotas, confesiones y risas, el actor recordó el momento exacto en el que supo que quería compartir su vida con ella.

La historia de amor de Marcelo De Bellis y Marisol Grasso

Corría el año 2013 y De Bellis, que por entonces tenía 50 años, estaba desayunando en el emblemático Hotel Provincial de Mar del Plata mientras hacía temporada teatral. A unos 60 metros, vio a una mujer que lo deslumbró: Marisol, gerenta de prensa del Grupo América, que estaba de vacaciones con su amiga y periodista Pía Shaw. Aunque no se acercó en ese momento, le dijo a Pía: “Si me da bola, me caso”.

Marcelo De Bellis y su esposa, Marisol Grasso.

Marcelo De Bellis y Marisol Grasso protagonizaron una entrevista con CARAS a los siete meses de embarazo.

Pasaron algunos días hasta que Pía ofició de “celestina” y los presentó. Desde ese instante, comenzaron un romance “paso a paso”, como ella le pidió, que con el tiempo se transformó en una relación sólida. Años después, la pareja dio la bienvenida a su hijo Bastián, quien hoy tiene 7 años.

De Bellis, recordado por su papel de Dardo Fuseneco en Casados con hijos y actualmente coprotagonista de la obra Mamá junto a Betiana Blum, ya era padre de dos hijas adultas, Florencia (28) y Abril (27), fruto de una relación anterior. Contó que sus hijas conocieron la historia desde el principio y que siempre mantuvo con ellas una relación de mucha confianza y complicidad.

Marcelo De Bellis junto a sus hijas: Florencia y Abril.

"Hablé con mis hijas y les dije: "Papá se va a poner de novio". "Papá, no sabes ni cómo se llama, no escuchaste el timbre de voz", me respondieron. Después resultó vivir a cuatro cuadras de mi casa, de casualidad, en Villa Urquiza. Vivíamos a cuatro cuadras y nunca nos habíamos cruzado", destacó.

Marisol y su hijo, Bastián.

Sobre la paternidad a los 50, el actor expresó: “Se trata de ir detrás de los sueños”. También destacó que la llegada de Bastián le dio una energía renovada y una nueva forma de disfrutar la vida familiar.

Con su característico humor, Marcelo De Bellis reconoció que Marisol Grasso no es fanática de que hable de ella en público, pero aseguró que no podía dejar pasar la oportunidad de contar esta historia en +CARAS, donde revivió uno de los momentos más importantes y felices de su vida.