Bárbara Diez confirma: “Karina Milei me ofreció dirigir el Protocolo Presidencial”

CARASTV

En entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS, Bárbara Diez habló con la serenidad que la distingue, esa calma elegante que vuelve contundente cada gesto. En ese clima íntimo y respetuoso, reveló que, tras las elecciones, recibió un llamado inesperado de Karina Milei para ofrecerle la Dirección de Protocolo y Ceremonial de la Nación. “Me había seguido por muchos años y quería que trabajáramos juntas”, recordó. Estaba en Estados Unidos cuando recibió la noticia y admitió que quedó “helada”. Lo vivió como un reconocimiento enorme a su trayectoria y a una forma de trabajar basada en la sensibilidad y el equilibrio.

Bárbara Diez y la decisión de decir que no

Bárbara pidió dos días para pensarlo, consciente de la dimensión institucional del cargo y de la responsabilidad que implicaba. Cuando regresó con la respuesta, dijo que no, desde un lugar profundamente honesto y consciente. “Tenía una hija chica y esos roles demandaban viajes constantes y trabajar a destajo”, explicó. Sabía que, cuando se involucraba, lo hacía con entrega total. Y entendió que esa entrega, en ese momento personal, podía costarle más de lo que estaba dispuesta a sacrificar.

Bárbara Diez y Héctor Maugeri

La decisión no tuvo que ver con cuestiones políticas ni con orgullo personal, sino con su propio equilibrio emocional. “Yo me conocía: si me involucraba, lo daba todo”, reflexionó. Por eso priorizó la maternidad y la vida que había construido con madurez y perspectiva. Esa claridad interior, que la había acompañado siempre, también guió esa elección. Y en esa coherencia encontró su fuerza.

Bárbara Diez y su vínculo con Karina Milei

Aun así, la relación con Karina Milei quedó intacta y cargada de respeto mutuo. “Fue un reconocimiento muy lindo y quedamos con muy buena relación”, aseguró. Tanto fue así que, al enterarse de la futura Semana Argentina en Nueva York, le escribió de inmediato para ofrecerse a colaborar ad honorem. Lo hizo guiada por el mismo impulso que había marcado su carrera: dar, recibir afecto y accionar con compromiso. Y con la convicción de que podía aportar en proyectos puntuales sin perder su eje personal.

Ese gesto la retrató por completo: profesional exigente, mujer sensible y figura clave en la industria de los eventos. Su vida había estado sostenida por un equilibrio emocional que cuidó con la misma dedicación con la que diseñó bodas inolvidables. Con el paso del tiempo había aprendido a elegir desde la coherencia y no desde el ego. Y justamente esa coherencia se convirtió en su sello.

Bárbara Diez en +CARAS

No ocupó un despacho estatal, pero su vínculo con el protocolo permaneció vivo en cada proyecto que encaró. Continuó acompañando a novias, formando equipos creativos y educando nuevas generaciones con una mirada humana y estética. Cada decisión quedó alineada a su propósito vital y a la forma en que deseaba estar presente para sus hijas. “Si me lo piden, voy a ayudar”, afirmó en +CARAS, con esa suavidad firme que la define.