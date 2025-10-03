Elba Marcovecchio: “No quiero aceptar que Jorge Lanata no está”

Elba Marcovecchio habló sobre su vínculo con Jorge Lanata y cómo transita el presente desde su partida. La abogada estuvo en los estudios de +CARAS y tuvo una entrevista totalmente personal con Héctor Maugeri, donde compartió recuerdos, sensaciones y momentos que aún permanecen en su entorno cotidiano.

El duro momento de Elba Marcovecchio a meses de la muerte de Jorge Lanata

Durante la charla, la abogada describió cómo percibe la presencia del periodista en su entorno, aunque aseguró que “no quiero aceptar que no está”. “Me da la sensación de que está acá, me da la sensación de que está en casa”, expresó. También mencionó el estudio, donde conserva el San Jorge que él le regaló. “Me da la sensación de que está en el estudio con el San Jorge que me regaló”, agregó.

La relación entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata comenzó en 2018, durante una mediación judicial. Con el tiempo, el vínculo se consolidó y en abril de 2022 se casaron en una ceremonia civil y religiosa en Exaltación de la Cruz. Desde entonces, compartieron momentos icónicos con gestos que marcaron su relación. En su boda, la abogada llevó un rosario que él le había regalado, en su ramo de novia.

Elba Marcovecchio y Héctor Maugeri

En la entrevista, la letrada habló con Héctor Maugeri sobre la voz del reconocido presentador, y detalló que para ella tiene un valor emocional profundo. “La voz me abrazaba de él siempre”, dijo, al recordar cómo la acompañaba en distintos momentos. Esa sensación, según contó, permanece viva en su memoria y en los espacios que compartieron.

Por su parte, Elba Marcovecchio se mostró angustiada y afectada por la muerte de su marido, donde reflexionó sobre la edad de él en dicho momento. “Era muy joven”, comentó. Además, reveló que conserva objetos que tienen un valor simbólico, como el San Jorge en el estudio, que representa para ella una presencia constante: “Me dio la sensación de que estaba ahí”.

La conversación de la abogada con Héctor Maugeri en +CARAS permitió conocer una faceta más íntima de ella, marcada por el recuerdo, los gestos compartidos y la permanencia simbólica de Jorge Lanata en su vida. Además, dejó en claro cuánto le está costando aceptar que “él ya no está”.

