La causa judicial que le iniciaron Wanda Nara y Maxi López a Mauro Icardi por presunta violencia hacia sus hijos varones llegó a su fin. En las últimas horas, la justicia se pronunció sobre la denuncia que le habían realizado los padres de Valentino, Constantino y Benedicto por maltrato físico y psicológico a uno de los adolescentes y se determinó el sobreseimiento por “falta de méritos” y encajonaron el expediente.

Así lo dieron a conocer Naiara Vecchio en La Posta de Espectáculo, donde brindaron detalles del expediente y lo que le depara de ahora en más a los involucrados en este escándalo.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi | Instagram

El revés judicial a Wanda Nara y Maxi López

Este miércoles, la justicia se pronunció a favor de Mauro Icardi y desestimó la denuncia de violencia que le habían radicado Maxi López y Wanda Nara por violencia contra uno de sus hijos varones. Vale recordar que esta investigación se originó luego de que la escuela a la que asiste el chico haya notificado a sus progenitores acerca de las manifestaciones sobre presuntas agresiones que recibía por parte del futbolista del Galatasaray.

Al tratarse de menores de edad y debido a la disposición de la justicia de preservar la intimidad de los chicos, este caso se mantuvo en los márgenes del ojo mediático hasta hace unas horas, donde se dio a conocer la resolución final de los magistrados. "El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos", afirmó Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi | Instagram

En este marco, complementó la lectura del documento donde se establecía la resolución. "Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos". Asimismo, desde el panel agregaron: "No hay pruebas, es inexistencia de delito, según el fiscal". De esta manera, el delantero del equipo turco fue absuelto de culpa y cargo por los hechos contra los herederos de su expareja por los que estaba siendo investigado.

Cabe destacar que mientras el procedimiento legal estaba en curso, Icardi se encargó de mostrar, mediante sus redes sociales, la buena relación que lo unía a Valentino, Constantino y Benedicto. Durante el verano pasado, se fotografió junto a los varones y sus hijas -Isabella y Francesca- en el restaurant del Chateau Libertador, propiedad de la presentadora cuando fue a visitar a sus hijas.

En otras ocasiones, los homenajeó a través de posteos en las fechas de sus cumpleaños, dejando en claro su buen vínculo con los muchachos. Finalmente, otra muestra de amor y cariño fue cuando el Capitán del equipo de Estambul se borró los tatuajes de la mediática empresaria de cosméticos, pero no borró los dibujos en honor a los hermanos de sus legítimas hijas.

Wanda Nara contra Mauro Icardi | Twitter

Hasta el momento ni Wanda Nara ni Maxi López se pronunciaron acerca de esta medida, aunque se estima que el malestar en el exmatrimonio estaría latente. Por su parte, Mauro Icardi, quien crio a los menores como propios, sigue firme peleando por la revinculación con las pequeñas Isabella y Francesca y pidiendo la tenencia y el regreso a Turquía de las niñas.

NB