Eunice Castro: “Fui abusada a los 6 años y recién ahora pude verbalizarlo”

Durante una entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS, Eunice Castro hizo una pausa antes de pronunciar una frase que permaneció guardada durante décadas. No hay dramatismo, sino una verdad que se abre paso con calma y firmeza. “Fui abusada a los 6 años. Nunca lo había dicho. Nunca había podido verbalizarlo”. Lo dice ahora porque puede, porque está lista, porque encontró su propia manera de nombrar lo vivido.

Eunice explicó que de niña callar fue una forma de sobrevivir. No había herramientas, ni lenguaje, ni espacio emocional para hablar. Ya de adulta, también eligió el silencio durante un tiempo, como una forma de seguir adelante sin desbordarse. “Uno elige no hablar en ese momento. Por supuesto, por seguir. Pero de niña no lo hablé. No hablé”. Recién mucho después pudo reconocer, mirar y procesar lo que había quedado guardado.

Eunice Castro con Héctor Maugeri en +CARAS

Eunice Castro: el momento de nombrar

Hubo un período de su vida en el que ese dolor empezó a manifestarse hacia afuera. Autolesiones, tensión interna, un intento de poner en el cuerpo lo que la voz todavía no lograba decir. “Fue un momento corto. Dos o tres años donde hice una revolución interna mía. Me estaba buscando”. Esa etapa fue intensa, pero necesaria, porque abrió la puerta al entendimiento. “Descubrí qué era lo que me pasaba. Y eso está buenísimo: saber por qué y para qué”.

Maugeri le pregunta qué cambió para que finalmente pudiera hablar. Eunice responde con claridad serena: no fue impulso ni presión externa, fue el momento interno adecuado. “Cada uno tiene derecho a contar su historia en el momento en que la siente. No cuando alguien se lo pregunta”. La clave, dice, es respetar el propio tiempo, sin culpas ni exigencias. “Hay que perdonarse también la forma en que uno lo hizo y cómo lo transitó”. La actriz subrayó que no existe una manera correcta de sanar. No hay fórmula, ni manual, ni camino universal. Cada persona encuentra su modo y su ritmo.

Eunice Castro

Eunice Castro: escuchar, sostener, acompañar

Hoy, Eunice acompaña a otras mujeres compartiendo su testimonio en charlas y encuentros. Lo que ocurre ahí no es una exposición del dolor, sino un intercambio profundo. “Hablo de mi vida, de mi historia, y termino escuchándolas a ellas. Es un feedback total”. Para ella, el acto de hablar no sólo libera, sino que habilita a otros a hacer lo mismo. Porque hay silencios que enferman, y palabras que alivian. “A veces no se puede hablar. No es que no querés. No te das. Pero cuando llega el momento, ahí está”. Y entonces, Eunice lo resume en la frase que hoy la representa: “Lo pude decir cuando estuve lista. Y eso es lo importante”.