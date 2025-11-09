Evangelina Anderson vuelve a apostar al amor tras la separación de Martín Demichelis: el video que lo prueba

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis fue una de las más comentadas del año. La modelo y el futbolista llevaban casi 20 años juntos y habían superado todo tipo de rumores y especulaciones, pero finalmente terminaban confirmando el final de su matrimonio mientras convivían en México. Ahora, aquellos malos momentos parecen haber quedado atrás y un nuevo amor puede aparecer en el camino.

La manera en la que Evangelina Anderson vive su soltería

No fueron pocos los rumores que rondaron en torno al corazón de Evangelina Anderson desde que se separó de Martín Demichelis. Imágenes junto a un joven en México, que terminó siendo el hijo de una amiga, o trascendidos sobre citas con un político, que supuestamente en realidad era conocido de su hermana, fueron algunos de los que tuvo que esquivar y aclarar.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Incluso en la última edición de MasterChef Celebrity, Wanda Nara hizo referencia a su situación amorosa y le preguntó si estaba con alguien. Anderson, atenta a la situación, dijo que no tenía tiempo, porque pasaba todo el día en el programa.

Aquella declaración, llevó a que la conductora le preguntara cuánto tiempo estuvo con su ex esposo. Al escuchar que la cifra era cercana a los 20 años, le recomendó quedarse sola durante un tiempo, algo a lo que ella asintió

Este sábado, por primera vez después de la separación y de la cantidad de rumores que la rodearon, Evangelina Anderson parece haber dejado claro que está lista para vivir un nuevo amor. Si bien no se la vio con ningún pretendiente, fue ella misma la que compartió un significativo mensaje que no dejó lugar a dudas.

Evangelina Anderson.

Evangelina Anderson vuelve a apostar al amor

En un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, se puede ver como escribe un papel en el que manifiesta que quiere encontrar al amor de su vida y se lo da a otra persona, que procede a sumarlo a una tira con otros cartelitos similares. “¿Pero estos deseos se cumplen?”, pregunta, a lo que alguien le responde que tiene que ponerle mucha energía.

De esta manera, Evangelina Anderson deja claro que, tras la problemática separación de Martín Demichelis, se encuentra lista para encontrar un nuevo amor. Solo el tiempo dirá cómo avanzará la historia y si, finalmente, su deseo se cumple tal y como lo quería.