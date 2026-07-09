Iñaki Urlezaga recordó el "Exilio elegido" a los 17 años para triunfar en Europa

En su paso por Caras Glam, el ciclo de entrevistas del periodista Marcelo Polino, Iñaki Urlezaga recordó sus comienzos cuando viajaba de La Plata al Teatro Colón para formarse en la danza. Además, rememoró el momento en que partió para Europa para construir su enorme carrera en el mundo del ballet.

Iñaki Urlezaga reveló el esfuerzo que hizo para llegar a ser uno de los mejores del mundo

La historia de vida y carrera de Iñaki Urlezaga es un ejemplo de dedicación, talento y perseverancia. Nacido en La Plata, comenzó su formación en su ciudad natal antes de ingresar al prestigioso Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. Fue allí donde, gracias a una beca otorgada por el mismo teatro, pudo perfeccionarse durante un año completo en el American Ballet, un paso fundamental que catapultó su carrera a nivel internacional.

Iñaki Urlezaga//Caras TV

El bailarín ganador de un premio Konex, que recorrió el mundo y actuó en algunos de los teatros más importantes del planeta nunca olvidó sus raíces ni los sacrificios que implicó su carrera siendo muy joven. “Cuando uno es famoso y no se si te pasará, cambia para el otro”, comenzó explicando el artista a Marcelo Polino.

“Vos seguís siendo la misma persona, yo sigo siendo aquel chico que nació en La Plata y que no existía la autopista y venía todos los días a la mañana y estudiaba en el Colón y cursaba y después cuando te vas a Europa y de repente te llaman por el apellido y decís ‘a algún lugar he llegado’”, señaló el coreógrafo con orgullo.

Iñaki Urlezaga en Caras Glam//Caras TV

Iñaki Urlezaga contó su experiencia de emigrar a Europa, siendo un adolescente

La experiencia personal de Iñaki Urlezaga es también un relato de sacrificio de exilio y de sueño por ser el mejor del mundo. “Estuve 15 años fuera del país a los 17”, afirmó el bailarín, evocando una época previa a la globalización actual y a la existencia del internet. “Estuve solo”, añadió, subrayando su decisión de estar lejos de su familia y de Argentina.

Iñaki Urlezaga en Caras Glam//Caras TV

En el exterior, el profesional de la danza, formó parte del Royal Ballet de Londres, fue invitado por el Ballet de Het Nacional, bailó en la clásica obra El Lago de los Cisnes en el Het Muziektheater Opera House, entre otros eventos. Además, creó su propia compañía con la que se presentó en festivales y escenarios de Europa, América, Asia, Oceanía y África. Por otro lado, desde el 2003 en adelante se desempeña como coreógrafo.

La historia de Iñaki Urlezaga sigue sorprendiendo, es un testimonio vivo del poder de la pasión y el compromiso con el arte, pasando de las aulas del Teatro Colón hasta los grandes escenarios internacionales. Estas declaraciones que el bailarín dio para Caras Glam, demostró que en cada paso de danza, lleva consigo la esencia de La Plata, su ciudad natal, y la memoria de un camino construido con esfuerzo y amor por el ballet.