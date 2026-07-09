Antonela Roccuzzo visitó la nueva casa de Victoria Beckham en Miami con un look de gala

Antonela Roccuzzo participó de un exclusivo evento en Miami junto a Victoria Beckham, donde ambas compartieron un espacio que reunió moda y estilo internacional. La ocasión permitió ver cómo sus elecciones de vestuario se integraron a la estética minimalista que caracteriza a la diseñadora británica, en un entorno pensado para destacar la elegancia y tendencias. La presencia de la modelo aportó un toque distintivo a la velada, reforzando la conexión entre ambas desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.

Antonela Roccuzzo marcó tendencia con un look especial en la inauguración de Victoria Beckham

Antonela Roccuzzo se unió a Victoria Beckham en una celebración que marcó un nuevo capítulo para la firma de la diseñadora en Estados Unidos. El encuentro tuvo lugar en un entorno de lujo en Miami, donde ambas mostraron propuestas que reflejaron tendencias actuales y un estilo cuidado. La participación de la modelo, con un look especialmente elegido para la ocasión, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, consolidando la unión entre moda y proyección.

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham

En las últimas horas, la influencer compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que dejaron ver cómo fue la inauguración de House of Victoria. El evento se realizó en Bal Harbour Shops, el exclusivo complejo comercial de Miami que reúne a las marcas de lujo más reconocidas del mundo. La apertura convocó a familiares y amigos de la diseñadora, entre ellos David Beckham y sus hijos Romeo, Cruz y Harper, quienes acompañaron a la empresaria en este nuevo paso de expansión internacional.

La velada se caracterizó por el estilo minimalista que define a la marca, con todos los presentes luciendo atuendos pensados para destacar. Entre los invitados, Antonela Roccuzzo se robó todas las miradas con un look de gala que marcó tendencia y que fue uno de los más comentados de la noche. Su elección reforzó la estética que predominó en la inauguración. El vestido elegido por la modelo fue confeccionado en satén verde azulado profundo, sin mangas.

Antonela Roccuzzo

El atuendo que eligió la pareja de Lionel Messi se destacó por su falda recta y fluida que le llegaba hasta los tobillos, mientras que el escote redondo aportaba discreción y equilibrio. El conjunto se completó con tacones negros destalonados de tiras finas, un bolso estructurado en el mismo tono y joyería dorada compuesta por un collar de eslabones gruesos y pendientes a juego. El peinado acompañó la propuesta con naturalidad con ondas suaves, aportando movimiento y frescura.

Victoria Beckham y su estilo minimalista en la inauguración de House of Victoria

Durante la inauguración de su local, Victoria Beckham eligió un vestido de satén, en este caso en tono beige arena con detalles champagne. El diseño sin mangas presentaba un drapeado asimétrico en la parte superior, acompañado por una capa suave que caía sobre un hombro. La falda midi ajustada incluía pliegues diagonales que aportaban dinamismo visual sin perder sobriedad. Su elección se completó con zapatos en tono nude metálico y joyería mínima, con pendientes pequeños y un brazalete fino.

House of Victoria

El estilismo de la empresaria se destacó con su cabello rubio con mechas, reforzando la estética pulida y elegante que la caracteriza. La elección reafirmó el sello de su marca con líneas limpias, texturas lujosas y un estilo atemporal. La apertura de este local marcó un hito para la firma, que desembarca por primera vez en Estados Unidos con un espacio propio. El pop-up en Bal Harbour Shops se presenta como una plataforma para acercar sus colecciones a un público internacional.

El local de Victoria Beckham ofrece una experiencia de compra que refleja la identidad de la marca, con un diseño interior minimalista y una selección de piezas que destacan por su calidad y versatilidad. “Muy emocionada de estar aquí esta noche en Miami, celebrando la casa de Victoria Beckham en Bal Harbour Shops con mi familia y amigos!”, escribió en sus redes sociales junto a las imágenes del evento.

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham

La inauguración de House of Victoria en Miami reunió moda, exclusividad y estilo en un mismo evento. Antonela Roccuzzo se convirtió en una de las protagonistas de la noche con un look de gala que reflejó elegancia y tendencia, mientras que Victoria Beckham reafirmó el sello minimalista de su marca con un diseño sobrio y sofisticado. El nuevo espacio en Bal Harbour Shops representa un paso clave en la expansión internacional de la firma, consolidando su presencia.

VDV