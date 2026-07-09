Iñaki Urlezaga revela por qué decidió dejar de bailar

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, el prestigioso programa de Marcelo Polino en Caras TV, Iñaki Urlezaga abrió su corazón y repasó una carrera que lo consagró como uno de los bailarines clásicos más destacados de Argentina y del mundo. En esta íntima charla, el artista reveló por qué dejó de bailar y también, destacó su regreso con “El último aplauso”. Además, se refirió a las nuevas generaciones y contó anécdotas inesperadas.

Iñaki Urlezaga se refirió a su retiro y su regreso a los escenarios

Iñaki Urlezaga tiene una carrera brillante, se inició en el Ballet del Teatro Argentino de La Plata y en 1993 ingresó al Ballet Estable del Teatro Colón, donde alcanzó la categoría de primera figura. Su talento lo llevó a ser el primer bailarín del Royal Ballet de Londres, del Ballet Nacional de Holanda y protagonista de los principales escenarios del mundo. En 2018, Urlezaga decidió retirarse de los escenarios a los 42 años.

Iñaki Urlezaga en Caras Glam//Caras TV

En diálogo con Marcelo Polino, el artista fue honesto y reflexivo sobre el día que optó por despedirse. “No puedo bailar con la misma excelencia de antes. Entonces, digo, ‘Bueno, me bajo de los escenarios por respeto al público”, confesó y contó: “Después vino la pandemia, me quedé en casa y me puse a hacer masa madre”.

Tras ocho años alejado de las tablas, el bailarín anunció este año su regreso a los escenarios con su espectáculo "El último aplauso" el 26 y 27 de septiembre en el Teatro Ópera. “Y ahora volví, así que este espectáculo muy lindo, es muy estremecedor y habla mucho de las vivencias de los artistas, las locuras que el público no entiende al cual el artista se somete por trascender en un sueño que es bailar un espectáculo y ponerte en la piel, en un rol y tener los roses con un coreógrafo que tal vez no sos elegido de la manera que quisiera, esas expectativas del artista”, reveló.

Iñaki Urlezaga con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

En este sentido, Iñaki Urlezaga habló también, que en el presente el coreógrafo no puede tener malos tratos con los artistas. "Es inadmisible que alguien eleve el tono de voz, te maltrate, porque aparte todo está grabado, hay una cámara, un teléfono y me parece bárbaro”, opinó. Al ser consultado por Marcelo Polino sobre la nueva generación de bailarines, Urlezaga fue categórico. “Tienen un nivel de frustración muy bajo... y el arte es poder persuadir ese no que alguien te ha dicho”, dijo.

En este contexto, el profesional de la danza explicó. “Porque si vos no atravesar esa imposibilidad de poder demostrar que vos valés, o sea, la primera de cambio, como se dice vulgarmente, ya decís, ya está, entonces me voy a mi casa. Y bueno, viste, el la danza es el arte de la persuasión también, con talento. No el sacrificio, sino el esfuerzo por lograr el objetivo que vos verdaderamente sentís que tenés que hacer”.

Iñaki Urlezaga habló sobre su carrera

Iñaki Urlezaga reveló además cómo fue su experiencia como primera figura en el exterior. "Yo tuve una carrera muy linda”, expresó. En esta línea, detalló que si bien existe la exigencia, al ser una primera figura reciben un trato diferente. “Voy a decir una obviedad para los bailarines y muy poco entendida por ahí por el público: en general los primerísimos bailarines somos muy bien tratados” y describió: “Estás con la bailarina que querés, el repertorio que te hacen la ropa medida, el público encima te aplaude", confesó.

Iñaki Urlezaga en Caras Glam//Caras TV

Además, Iñaki se dedica a la enseñanza, en este sentido indicó que como maestro es muy “riguroso”. ”Soy el primero que llega, el último que se va, el que más exige y se exige asimismo”, señaló y aclaró que se dio cuenta de esa situación y lo trata de persuadir. “Soy amoroso, voy, te charlo, te doy un mate, pero después tengo que trabajar”, expuso el artista.

Sin dejar de mencionar momentos inolvidables, Iñaki Urlezaga recordó la emoción de tener en el público a grandes figuras y rememoró que la primera en ver fue la actriz Sophia Loren. “La conocí en el año 93”, destapó y agregó: “Una belleza napolitana”. Además, mencionó que la princesa de Inglaterra Lady Di y el cantante Elton John, también fueron sus espectadores