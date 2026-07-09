Tomás Fonzi reveló cómo conoció a Leticia Lombardi, su pareja desde hace 20 años: “No me gusta hablar de esto”

Tomás Fonzi suele mantener su vida personal alejada de los medios, especialmente cuando se trata de su relación con Leticia Lombardi, una mujer que no pertenece al ambiente artístico. Sin embargo, en una reciente entrevista, el actor decidió compartir algunos detalles de la historia de amor que construyeron durante casi dos décadas.

Tomás Fonzi

Recientemente Tomás Fonzi recordó cómo fue el primer encuentro con su pareja, explicó por qué prefiere preservar su vínculo de la exposición pública y también habló sobre la familia que formaron junto a sus hijos, Violeta, de 16 años, y Teo, de 10.

Así fue el primer encuentro entre Tomás Fonzi y Leticia Lombardi

Al ser consultado sobre cómo conoció a Leticia Lombardi, Tomás Fonzi contó que se cruzaron cuando ambos tenían poco más de 20 años. “No me gusta hablar mucho de esto porque Leticia no tiene nada que ver con el medio; se dedica a la zapatería y marroquinería, aunque alguna vez hizo vestuario en el Colón y también en Polka”, explicó el actor.

Tomás Fonzi y su pareja

Luego recordó el lugar donde nació el vínculo: “Nos conocimos en un boliche, en Club 69, a los 20 años. Fuimos y vinimos un montón de veces, pero esta última tirada hace 18 años”, reveló. Desde entonces, la pareja consolidó una relación que se mantuvo lejos de los flashes y que dio origen a la familia que construyeron juntos.

Una familia lejos de los flashes y el desafío de la paternidad

Durante la entrevista, Tomás Fonzi también habló sobre su experiencia como padre y cómo cambió su mirada desde la llegada de sus hijos. Al referirse a su rol dentro del hogar, respondió con humor: “Soy el papá que puedo”, y reconoció que la crianza fue un camino de aprendizaje constante.

Tomás Fonzi

“Es un proceso de aprendizaje. Todo lo que proyecté previamente, no pasó. Es maravilloso igual, pero nada de lo que podía haber esperado”, aseguró el actor, quien definió la paternidad como “el desafío más grande” de su vida. Además, Tomás Fonzi contó que sus hijos crecieron con el mundo artístico como parte de su cotidianidad y que el menor comenzó a participar con más entusiasmo en los actos escolares, algo que observa con naturalidad dentro de una familia vinculada al espectáculo. Así, con su habitual perfil cauto, el actor compartió detalles de una faceta personal que suele mantener alejada de la exposición pública.