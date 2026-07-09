Claudia Villafañe eligió la camiseta argentina calada en tendencia para un estilo mundialista +60

Claudia Villafañe compartió el look que eligió para alentar a la selección argentina en el Mundial 2026 y dejó en claro que las versiones fashionistas de la camiseta albiceleste pisan cada vez más fuerte. Mediante su red social, la madre de Dalma y Gianinna Maradona deslumbró a todos con una propuesta de estilo artesanal, romántico y sporty chic.

La original apuesta de Claudia Villafañe para reinventar la camiseta argentina

En plena fiebre mundialista, Claudia Villafañe volvió a demostrar que es posible alentar a la selección argentina sin resignar el estilo. La empresaria compartió en sus historias de Instagram un look que, rápidamente, llamó la atención de sus seguidores. La protagonista es una versión sofisticada y súper chic de la camiseta argentina.

Tal como se puede ver en la imagen, la pieza conserva la esencia de la prenda oficial de la selección gracias a las clásicas franjas verticales en celeste y blanco, pero las reinventa mediante un delicado tejido calado que combina distintos dibujos geométricos. El resultado es un diseño más femenino, elegante y moderno, que se llevó todos los halagos.

Claudia Villafañe

El modelo elegido por Claudia Villafañe presenta un corte holgado que aporta comodidad y un aire relajado. Además, tiene cuello en V, mangas cortas y hombros levemente caídos, una silueta que favorece a diferentes tipos de cuerpo y que se adapta perfectamente a un estilo +60.

Cabe destacar que el tejido de encaje, protagonista absoluto del diseño, aporta transparencias sutiles que elevan la estética de la camiseta sin perder su impronta futbolera. Otro de los detalles que resalta es el escudo de la AFA bordado en color dorado sobre el pecho, un acabado que suma un toque de brillo. En la espalda, aparece un gran 10 metalizado en tono dorado, un guiño que podría ser un homenaje a Diego Maradona, quien convirtió ese número en un símbolo de la historia de la selección argentina.

Claudia Villafañe

Para completar el estilismo, Claudia Villafañe combinó la camiseta con una falda negra de textura satinada y corte clásico. La elección logró un look equilibrado, cómodo y romántico, ideal para quienes buscan sumarse al clima mundialista con prendas que trascienden el universo deportivo y pueden incorporarse fácilmente a un outfit urbano.

Con esta apuesta, Claudia Villafañe confirmó que las camisetas inspiradas en el equipo argentino ya no se limitan al formato deportivo tradicional. Las versiones confeccionadas en encaje se posicionan como una de las grandes novedades fashionistas de la temporada al fusionar el espíritu futbolero con recursos propios de la alta moda, como las transparencias, las texturas y los detalles metalizados.

Claudia Villafañe se sumó a la tendencia que impuso Ailén Cova en el Mundial 2026

La camiseta argentina de encaje y textura calada comenzó a ganar protagonismo durante el Mundial 2026 de la mano de Ailén Cova. En la previa del encuentro entre Argentina y Austria, la pareja de Alexis Mac Allister sorprendió con una original reinterpretación de la prenda albiceleste que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Su diseño mantenía las tradicionales franjas celestes y blancas, pero estaba confeccionado en un delicado tejido de encaje que reemplazó la clásica tela deportiva por una propuesta mucho más glamorosa. También, incorporaba hombreras marcadas y una silueta sin mangas que le aportaban una impronta moderna.

Ailén Cova

Los detalles también fueron protagonistas: el escudo de la AFA, las siglas de la Selección y el número 20 de la espalda estaban realizados con aplicaciones de glitter dorado, mientras que el apellido "Mac Allister" aparecía estampado con letras brillantes como homenaje al mediocampista argentino. Si bien Claudia Villafañe eligió una versión diferente de mangas cortas, corte más relajado y una estética más clásica, ambas coincidieron en dejar de lado la camiseta tradicional para apostar por una reversión fashionista.

En resumen, Claudia Villafañe eligió la camiseta argentina calada en tendencia para un estilo mundialista +60. Esta propuesta reinterpreta el clásico diseño de la selección con un toque romántico y chic, y al mismo tiempo deja en claro su fanatismo por la Scaloneta.