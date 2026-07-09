Iñaki Urlezaga reveló la increíble charla con su hermana que lo hizo volver a bailar

En una entrevista conmovedora para Caras Glam, el programa que conduce Marcelo Polino en Caras TV, Iñaki Urlezaga reveló detalles de su regreso con la obra El último aplauso que tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre en el Teatro Ópera. En este contexto, el artista contó una charla que tuvo con su hermana y que fue el puntapié para su vuelta a los escenarios.

Iñaki Urlezaga sacó a la luz el diálogo con su hermana

Iñaki Urlezaga es, sin duda, uno de los grandes referentes del ballet clásico argentino. Nacido en La Plata, Urlezaga desde muy chico tuvo claro su destino artístico, ser bailarín. Con formación inicial en su ciudad natal y luego perfeccionándose en el American Ballet, su carrera lo llevó a brillar en el Royal Ballet de Londres y a crear coreografías reconocidas internacionalmente, como la de La Dama de Picas en San Petersburgo.

Iñaki Urlezaga en los estudios de Caras TV//Caras TV

En una charla profunda y sincera con Marcelo Polino en Caras Glam, el artista dejó en claro que su amor por la danza siempre lo mantuvo cerca. Así, hace poco sorprendió con un regreso memorable que confirma que el baile sigue vivo en su interior: "Vuelvo a los escenarios con El aplauso final, que es una obra inédita, está plasmada por mí, está creada por mí…", destacó.

Este espectáculo no es solo una función más. Tiene un profundo significado simbólico y autobiográfico. Iñaki Urlezaga detallò que la obra representa la historia de una bailarina que sueña un nuevo espectáculo, homenajea el arte y celebra sus últimos años en escena, con una despedida llena de emoción y pasión.

Iñaki Urlezaga//Caras TV

En ese sentido, el proceso de creación fue también la puerta para su regreso a las tablas: "Un día mi hermana me dice: '¿Y quién va a ser el coreógrafo?' Porque el coreógrafo tiene que estar adentro de la escena, no afuera. Y le digo: 'No lo pensé todavía'. Y me dice: '¿Y quién lo está creando?' Le contesté: 'Yo.' Y me dijo: '¿Y qué estás esperando para darte cuenta?' Yo estaba creando una obra sin darme cuenta que yo iba a ser el coreógrafo sobre el escenario".

Iñaki Urlezaga//Caras TV

Iñaki Urlezaga y la razón por la cual una mujer es el personaje principal de "El último aplauso"

Urlezaga subrayó que, aunque la pieza tiene una fuerte carga personal y simbólica, decidió personificarla en una mujer para no caer en el ego ni hacerla excesivamente autorreferencial. "Por alguna razón también lo he querido plasmar en una mujer para que no sea tan autorreferencial porque si no, mucho ego, no sé si no sería mi historia", explicó con sinceridad, demostrando humildad y profundidad en su proceso artístico.

Además, dejó entrever la mezcla de emociones, reflexión y hasta psicoanálisis que implica este retorno a los escenarios ."Algo de psicoanálisis tengo", bromeó con una sonrisa que traduce años de experiencia y sensibilidad artística. Iñaki Urlezaga no solo regresa como bailarín y coreógrafo, sino como un creador que invita al público a un diálogo íntimo y emotivo, donde la danza se convierte en lenguaje universal para contar la vida, la despedida y el legado de un artista que sigue pensando con el cerebro, pero que también siente con el alma.